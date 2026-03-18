Довіра до Зеленського зросла: свіжі дані соціологів щодо рейтингу президента

11:49 18.03.2026 Ср
2 хв
Як змінився рейтинг президента за місяць?
aimg Валерій Ульяненко
Довіра до президента України Володимира Зеленського зросла на 9% порівняно з лютим. На початку березня його підтримують 62% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

З 62%, які довіряють Зеленському, 28% "повністю" довіряють президенту, а більшість (34%) - "скоріше" довіряють. При цьому йому не довіряють 32% респондентів.

Рівень довіри до президента помітно знизився між кінцем січня і серединою лютого - з 61% до 53%. Тоді ж з 33% до 41% побільшало тих, хто йому не довіряв.

Найбільше зниження довіри відбулося серед громадян, які були готові схвалити виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Зокрема, серед тих, хто погоджувався на таку вимогу, довіра між кінцем січня і серединою лютого знизилася з 30% до 23%.

"Серед тих, хто неохоче, але погоджувався - з 58% до 43%, а серед тих, хто мав невизначене ставлення - з 59% до 42%. Натомість серед тих, хто категорично відкидав таку пропозицію, довіра була 68% наприкінці січня та 64% у середині лютого, тобто майже без змін", - зазначили в КМІС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін. За його словами, він балатуватиметься в президенти знову, якщо на час виборів війна з Росією не закінчиться.

Однак, якщо в Україні буде мир, то не факт, що Зеленський балотуватиметься - про це заявив він сам.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що сподівається на те, що коли він залишить посаду українці пам'ятатимуть про нього в позитивному ключі. Також президент наголосив, що хотів би, щоб його дітям і онукам не було за нього соромно.

Крім того, опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого оголосили на початку цього року, показало - рівень довіри українців до Зеленського загалом залишився стабільним.

