Доверие к Зеленскому выросло: свежие данные социологов по рейтингу президента
Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому выросло на 9% по сравнению с февралем. В начале марта его поддерживают 62% опрошенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.
Из 62%, которые доверяют Зеленскому, 28% "полностью" доверяют президенту, а большинство (34%) - "скорее" доверяют. При этом ему не доверяют 32% респондентов.
Уровень доверия к президенту заметно снизился между концом января и серединой февраля - с 61% до 53%. Тогда же с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял.
Наибольшее снижение доверия произошло среди граждан, которые были готовы одобрить вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
В частности, среди тех, кто соглашался на такое требование, доверие между концом января и серединой февраля снизилось с 30% до 23%.
"Среди тех, кто неохотно, но соглашался - с 58% до 43%, а среди тех, кто имел неопределенное отношение - с 59% до 42%. Зато среди тех, кто категорически отвергал такое предложение, доверие было 68% в конце января и 64% в середине февраля, то есть почти без изменений", - отметили в КМИС.
Кроме того, опрос Киевского международного института социологии, результаты которого объявили в начале этого года, показал - уровень доверия украинцев к Зеленскому в целом остался стабильным.