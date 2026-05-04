Довіра українців до Зеленського впала у квітні: що показало опитування

11:57 04.05.2026 Пн
2 хв
Опитування показало, скільки українців підтримують ідею другого терміну Зеленського
aimg Ірина Глухова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського дещо знизився порівняно з березнем 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також: Українці очікують продовження війни ще на рік, але терпіння зменшується, - опитування

За даними опитування, наразі 58% українців довіряють президенту, тоді як 36% - не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +22%.

Соціологи зазначають, що у березні 2026 року показники були вищими: рівень довіри складав 62%, а недовіри - 32%, що давало баланс +30%.

"Порівняно з березнем 2026 року рівень довіри трохи знизився. Так, частка тих, хто довіряє В. Зеленському, знизилася з 62% до 58%, а частка тих, хто не довіряє - зросла з 32% до 36%. Відповідно, баланс довіри-недовіри був +30% у березні порівняно із +22% зараз", - зазначили соціологи.

Також уточнюється, що серед тих, хто довіряє президенту, 25% роблять це "повністю", а 33% - "скоріше довіряють". Серед тих, хто не довіряє, 18% "зовсім не довіряють" і ще 18% - "скоріше не довіряють".

Фото: дані опитування КМІС

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав умову, за якої може балотуватися на другий президентський термін.

За його словами, він знову братиме участь у виборах, якщо до того часу війна з Росією не завершиться.

Також Зеленський висловив сподівання, що після завершення його президентської каденції українці згадуватимуть його позитивно.

Він додав, що хотів би, аби його діти та онуки не відчували сорому за його діяльність на посаді президента.

