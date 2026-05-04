Доверие украинцев к Зеленскому упало в апреле: что показал опрос

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько снизился по сравнению с мартом 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).
По данным опроса, сейчас 58% украинцев доверяют президенту, тогда как 36% - не доверяют. Баланс доверия-недоверия составляет +22%.
Социологи отмечают, что в марте 2026 года показатели были выше: уровень доверия составлял 62%, а недоверия - 32%, что давало баланс +30%.
"По сравнению с мартом 2026 года уровень доверия немного снизился. Так, доля тех, кто доверяет В. Зеленскому, снизилась с 62% до 58%, а доля тех, кто не доверяет - выросла с 32% до 36%. Соответственно, баланс доверия-недоверия был +30% в марте по сравнению с +22% сейчас", - отметили социологи.
Также уточняется, что среди тех, кто доверяет президенту, 25% делают это "полностью", а 33% - "скорее доверяют". Среди тех, кто не доверяет, 18% "совсем не доверяют" и еще 18% - "скорее не доверяют".
Фото: данные опроса КМИС
