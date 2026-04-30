Українці очікують продовження війни ще на рік, але терпіння зменшується, - опитування

Понад 30% українців вважають, що війна Росій проти України може завершитися до кінця 2026 року. При цьому половина опитаних готова терпіти стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Терміни завершення війни

Згідно з даними опитування, завершення війни хоча б влітку 2026 року очікують 17% українців, ще 14% очікують завершення до кінця року. Тобто загалом 31% вважають, що до кінця цього 2026 року бойові дії завершаться.

Майже половина (48%) опитаних очікують завершення в наступному 2027 році, причому з них 38% говорять про другу половину.

Як і раніше, відчутна частка (21%) не мають визначеної думки з цього питання.

Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна буде йти ще тривалий період.

Фото: дані опитування КМІС

Скільки українців готові терпіти війну й далі?

Негативна динаміка із зменшенням частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, продовжується і в квітні.

Якщо на початку березня таких було 54%, то на кінець квітня - 48%.

Ще 4% готові терпіти 1 рік, тобто загалом 52% зараз говорять про умовно довгий період (у березні - 57%).

При цьому частка тих, хто готовий терпіти короткий період (декілька місяців-пів року), не змінилася - 28% у березні і 29% у квітні.

Натомість простежується тенденція до зростання невизначеності - якщо у березні 16% не могли відповісти на це запитання, то зараз - 19%.

Фото: дані опитування КМІС