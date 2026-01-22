СБУ затримала агентів РФ за дорозвідку удару "Орєшніком" по Львівщині

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, відомої як ГРУ. Вони допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.

Затримання ворожих агентів та схема їхньої роботи

За матеріалами справи, дорозвідкою обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

Правоохоронці встановили, що за завданням ГРУ РФ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він обходив локації в районі ракетного обстрілу, фотографував та фіксував координати на гугл-картах.

Далі чоловік передавав зібрану інформацію "старшому" агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби.

СБУ затримала обох коригувальників одночасно: одного - за місцем проживання в Мукачеві, а іншого - "на гарячому" у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого удару.

Мета окупантів та правові наслідки для зрадників

Як зазначають у відомстві, ворог хотів отримати інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону.

Під час обшуків у затриманих вилучили електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обстріл Львова 8-9 січня

В ніч з 8 на 9 січня 2026 року російські війська завдали удару по Львівщині. Ворог застосував балістичну ракету типу "Орєшнік", яка під час польоту розвинула швидкість понад 13 000 кілометрів на годину.

Влучання ворожої ракети спричинило пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, що призвело до часткового припинення газопостачання в регіоні.

Російська сторона офіційно визнала удар по Львівщині, проте спробувала виправдати атаку фейком про нібито "напад на резиденцію" російського диктатора Володимира Путіна.