Допомагала окупантам наступати на Часів Яр: агентку РФ засудили до 15 років тюрми
Служба безпеки України у листопада 2024 року затримала на Донеччині зрадницю, яка "зливала" РФ дані про позиції ЗСУ. Тепер її засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.
Згідно з даними розслідування, зрадницею виявилась 51-річна безробітна з Костянтинівки. У поле зору росіян вона потрапила після публікації проросійських коментарів в Telegram-каналах.
Жінка "зливала" ворогу координати укріпрайонів та артилерійських позицій українських оборонців на Краматорському напрямку. Її дані були і серед джерел інформації, які Росія використовувала для планування наступів на Часів Яр.
Зрадниця збирала розвідувальну інформацію, обходячи прифронтову місцевість, де фіксувала локації ЗСУ. Затримана передавала її до російських спецслужб через "зв’язкового", особу якого СБУ встановила.
За матеріалами СБУ ворожу агентку було визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Затримання агентів РФ
Нагадаємо, нещодавно вирок отримала агентка російських спецслужб, яка коригувала ворожі атаки по Краматорську та околицях міста. Суд виніс їй максимальне покарання - 15 років тюрми з конфіскацією майна.
До цього у Запоріжжі засудили ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ворожі удари по місту. Йому також присудили 15 років тюрми.
Раніше в Одесі агентка РФ отримала 15 років тюрми. Гуляючи з 6-річним сином, жінка фотографувала військові об’єкти в курортному місті та позначала їхні координати на гугл-картах.
Крім того, колишній український військовий отримав 15 років тюрми за дезертирство та державну зраду. Він шпигував на користь країни-агресорки.