СБУ задержала агентов РФ за доразведку удара "Орешником" по Львовской области

Правоохранители задержали двух мужчин, которые отчитывались врагу о последствиях ракетного удара по Львовщине 8-9 января. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки, известной как ГРУ. Они помогали врагу установить последствия от удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
По материалам дела, доразведкой обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.
Правоохранители установили, что по заданию ГРУ РФ младший агент приехал из Закарпатья на Львовщину после атаки. Он обходил локации в районе ракетного обстрела, фотографировал и фиксировал координаты на гугл-картах.
Далее мужчина передавал собранную информацию "старшему" агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы.
СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного - по месту жительства в Мукачево, а другого - "на горячем" во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского удара.
Как отмечают в ведомстве, враг хотел получить информацию о масштабе разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.
Во время обысков у задержанных изъяли электронные устройства с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ перехватила разговоры одного из агентов с их куратором. Эти аудио приобщены к материалам уголовного производства.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
В ночь с 8 на 9 января 2026 года российские войска нанесли удар по Львовщине. Враг применил баллистическую ракету типа "Орешник", которая во время полета развила скорость более 13 000 километров в час.
Попадание вражеской ракеты повлекло повреждение объекта критической инфраструктуры, что привело к частичному прекращению газоснабжения в регионе.
Российская сторона официально признала удар по Львовщине, однако попыталась оправдать атаку фейком о якобы "нападении на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который по заказу оккупантов поджег автомобиль военного в Оболонском районе столицы.
Враг пообещал исполнителю денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи долларов, однако средств он так и не получил.
Также Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области предательницу, которая "сливала" РФ данные о позициях ВСУ.
Теперь она приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества.