Головна » Новини » Надзвичайні події

Працював на РФ: у Києві затримали чоловіка за підпал авто військового

Україна, Четвер 22 січня 2026 05:00
Працював на РФ: у Києві затримали чоловіка за підпал авто військового Фото: правоохоронці затримали чоловіка в столиці (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Києві затримали чоловіка, який на замовлення РФ підпалив автомобіль військовослужбовця в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Mitsubishi на проспекті Оболонському. На місце події прибули слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС.

Правоохоронці з’ясували, що автівка належить військовослужбовцю, який наразі виконує бойові завдання на фронті.

Під час огляду місця події поліцейські виявили пляшки з-під засобу для розпалювання. Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, вони встановили особу палія - ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Оперативники Оболонського управління поліції за участю аналітиків кримінального аналізу та співробітників СБУ з’ясували, що фігурант отримав завдання на підпал через месенджер від так званого куратора.

За інформацією поліції, чоловік облив капот позашляховика легкозаймистою рідиною та підпалив його. Представник ворожих спецслужб пообіцяв виконавцю грошову винагороду в розмірі 1,5 тисячі доларів, однак коштів він так і не отримав.

Фото: зловмисник працював на ворога (Поліція Києва)

Зловмисника затримали і оголосили йому підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Згідно з санкцією статті, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше у Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Києві засудили чоловіка, який підпалив військові автомобілі та відділення "Укрпошти". Він працював на спецслужби РФ.

