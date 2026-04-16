Сили оборони підірвали ешелони з паливом росіян під Луганськом (відео)

18:31 16.04.2026 Чт
Удари знищили цистерни з паливом і пошкодили залізницю, що використовується для постачання фронту
aimg Анастасія Никончук
Сили оборони підірвали ешелони з паливом росіян під Луганськом (відео) Ілюстративне фото: вибух (t.me kyiv_n)

Служба безпеки України повідомила про результати операції, під час якої спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ було знищено ворожі ешелони з паливом поблизу Луганська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Служби безпеки України.

Читайте також: Удар по "Іскандерах", ППО і НПЗ: "Птахи Мадяра" вразили 16 важливих цілей РФ

Удар по логістиці противника

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із підрозділами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ продовжують системну роботу зі знищення логістики та військових ресурсів російських окупантів.

Основною метою залишаються об'єкти, що забезпечують постачання техніки на передовій.

Розвідка та виявлення цілей

Під час розвідувальних заходів Служба безпеки встановила, що на залізничних станціях неподалік Луганська противник зосередив вантажні ешелони з паливом. Ці запаси призначалися для забезпечення російських військ і техніки.

Застосування дронів

Після підтвердження цілей і передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по об'єктах завдали високоточних ударів. Для атаки використовували дрони FP-2 компанії "Fire Point".

Наслідки атаки

Унаслідок ударів було знищено цистерни з нафтопродуктами, а також пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

Продовження операцій

СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовну роботу з позбавлення противника ресурсів, необхідних для ведення війни.

Нагадуємо, що в ніч на 16 квітня внаслідок масованого удару з боку Росії в Дніпрі зазнав пошкоджень Художній музей: у будівлі вибито вікна, також зафіксовано руйнування фасаду.

Зазначимо, що в Києві внаслідок атаки під удар потрапив автоцентр з автомобілями Mercedes, Ducati та Kia, який належить компанії "Укравто Груп" - унаслідок обстрілу загинули двоє співробітників підприємства.

