ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На доставку пенсий в госбюджете нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен, - "Укрпочта"

Новости » Общество    01.11.2018 - 15:59
Фото: Игорь Смелянский (twitter.com/Komarisha)
Фото: Игорь Смелянский (twitter.com/Komarisha)

В противном случае "Укрпочта" закроет почти 7 тыс. отделений в селах

В ПАО "Укрпочта" отметили, что в госбюджете 2019 года правительству нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен затрат по существующему тарифу для доставки пенсий. Об этом сказал в ходе брифинга гендиректор предприятия Игорь Смелянский, передает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода".

Смелянский также добавил, что "Укрпочта" готовит план мероприятий, и "если этого не произойдет - для этого нужно закрыть около 7 тысяч сельских отделений".

На доставку пенсий в госбюджете нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен, - &quot;Укрпочта&quot;

"Если до 1 декабря будет решен вопрос и предусмотрены средства по тарифам  по городу 1,8% (старый 0,79%) и по селу 2,7% (старый 1,56%), то все пенсионеры получат пенсии вовремя в 2019 году", - сказал Смелянский.

Гендиректор "Укрпочты" отметил, что у него была встреча с президентом в понедельник, 29 октября. Он добавил, что есть надежда, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Напомним, ранее гендиректор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявлял, что предприятие намерено прекратить доставку пенсий с января 2019 года по старым тарифам. Это означает, более 4,5 млн человек уже с января 2019 года не могут получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд не оплачивает себестоимости ее доставки.

Кабмин поручил ПФУ обеспечить массовый перерасчет пенсий "Укрпочта" за 9 месяцев получила полмиллиарда убытка
Новости Украины Укрпочтапенсии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь