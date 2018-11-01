На доставку пенсий в госбюджете нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен, - "Укрпочта"

Фото: Игорь Смелянский (twitter.com/Komarisha)

В противном случае "Укрпочта" закроет почти 7 тыс. отделений в селах

В ПАО "Укрпочта" отметили, что в госбюджете 2019 года правительству нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен затрат по существующему тарифу для доставки пенсий. Об этом сказал в ходе брифинга гендиректор предприятия Игорь Смелянский, передает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода".

Смелянский также добавил, что "Укрпочта" готовит план мероприятий, и "если этого не произойдет - для этого нужно закрыть около 7 тысяч сельских отделений".

"Если до 1 декабря будет решен вопрос и предусмотрены средства по тарифам по городу 1,8% (старый 0,79%) и по селу 2,7% (старый 1,56%), то все пенсионеры получат пенсии вовремя в 2019 году", - сказал Смелянский.

Гендиректор "Укрпочты" отметил, что у него была встреча с президентом в понедельник, 29 октября. Он добавил, что есть надежда, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Напомним, ранее гендиректор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявлял, что предприятие намерено прекратить доставку пенсий с января 2019 года по старым тарифам. Это означает, более 4,5 млн человек уже с января 2019 года не могут получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд не оплачивает себестоимости ее доставки.