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На доставку пенсій в держбюджеті потрібно передбачити 1,2 млрд гривень, - "Укрпошта"

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 15:59
Фото: Ігор Смілянський (twitter.com/Komarisha)
Фото: Ігор Смілянський (twitter.com/Komarisha)

В іншому випадку "Укрпошта" закриє майже 7 тис. відділень у селах

У ПАТ "Укрпошта" зазначили, що у держбюджет 2019 року уряду потрібно внести 1,2 млрд гривень витрат за існуючим тарифом для доставки пенсій. Про це сказав у ході брифінгу гендиректор підприємства Ігор Смілянський, передає РБК-Україна із посиланням на кореспондента "Радіо Свобода".

Смілянський також додав, що "Укрпошта" готує план заходів, і "якщо цього не відбудеться - для цього треба закрити близько 7 тисяч сільських відділень".

На доставку пенсій в держбюджеті потрібно передбачити 1,2 млрд гривень, - &quot;Укрпошта&quot;

"Якщо до 1 грудня буде вирішено питання і передбачені кошти за тарифами по місту 1,8% (старий 0,79%) і по селу 2,7% (старий 1,56%), то всі пенсіонери отримають пенсії вчасно в 2019 році", - сказав Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" зазначив, що у нього була зустріч із президентом у понеділок, 29 жовтня. Він додав, що є сподівання, що питання буде вирішено найближчим часом.

Нагадаємо, раніше гендиректор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заявляв, що підприємство має намір припинити доставку пенсій з січня 2019 року за старими тарифами. Це означає, понад 4,5 млн осіб вже з січня 2019 року можуть не отримати свою пенсію, оскільки Пенсійний фонд не оплачує собівартості її доставки.

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