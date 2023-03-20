Доставити Путіна в Гаагу: Рада закликала виконати рішення Міжнародного кримінального суду

Постанова №9122 містить заклик до ООН, міжнародних парламентських організацій, парламентів та урядів країн світу рішуче засудити тяжкі злочини, які були вчинені на території України Російською Федерацією за наказами її політичного і військового керівництва, та вжити всіх можливих заходів для розслідування цих злочинів і притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та універсальних юрисдикцій.

Рада наполегливо закликає сторони - учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової та "їх подальшої передачі в розпорядження Суду відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з Римським статутом".

Також у постанові міститься звернення щодо необхідності створення міжнародного механізму з відшкодування шкоди та збитків, завданих фізичним і юридичним особам та державі Україна внаслідок протиправних дій РФ.

Рада також закликає держави та інші зацікавлені сторони надати максимально можливу підтримку діяльності Міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії проти України задля пришвидшення і посилення розслідування злочину агресії шляхом отримання ключових доказів.