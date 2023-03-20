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Доставить Путина в Гаагу: Рада призвала выполнить решение Международного уголовного суда

Фото: Рада просит доставить Путина в Гаагу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла заявление о необходимости обеспечения ответственности лиц, виновных в совершении тяжких преступлений по международному праву на территории Украины. Постановление было поддержано 335 голосами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Постановление № 9122 содержит призыв к ООН, международным парламентским организациям, парламентам и правительствам стран мира решительно осудить тяжкие преступления, совершенные на территории Украины Российской Федерацией по приказам ее политического и военного руководства, и принять все возможные меры для расследования этих преступлений и привлечения к ответственности и справедливого наказания всех виновных в их совершении в рамках национальных и универсальных юрисдикций.

Рада настоятельно призывает стороны - участницы Римского устава предпринять все возможные меры по выполнению решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой и "их последующей передачи в распоряжение Суда в соответствии с взятыми на себя обязательствами согласно Римскому статуту”.

Также в постановлении содержится обращение о необходимости создания международного механизма по возмещению ущерба и ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам и государству в результате противоправных действий РФ.

Рада также призывает государства и другие заинтересованные стороны предоставить максимально возможную поддержку деятельности Международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины для ускорения и усиления расследования преступления агрессии путем получения ключевых доказательств.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

По данным суда, преступления совершались, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года, а российский президент несет за это индивидуальную уголовную ответственность.

После этого президент США Джо Байден заявил , что Путин явно совершил военные преступления.

Напомним, в настоящее время Римский статут ратифицировали 123 страны мира.

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