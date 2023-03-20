Доставить Путина в Гаагу: Рада призвала выполнить решение Международного уголовного суда

Постановление № 9122 содержит призыв к ООН, международным парламентским организациям, парламентам и правительствам стран мира решительно осудить тяжкие преступления, совершенные на территории Украины Российской Федерацией по приказам ее политического и военного руководства, и принять все возможные меры для расследования этих преступлений и привлечения к ответственности и справедливого наказания всех виновных в их совершении в рамках национальных и универсальных юрисдикций.

Рада настоятельно призывает стороны - участницы Римского устава предпринять все возможные меры по выполнению решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой и "их последующей передачи в распоряжение Суда в соответствии с взятыми на себя обязательствами согласно Римскому статуту”.

Также в постановлении содержится обращение о необходимости создания международного механизма по возмещению ущерба и ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам и государству в результате противоправных действий РФ.

Рада также призывает государства и другие заинтересованные стороны предоставить максимально возможную поддержку деятельности Международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины для ускорения и усиления расследования преступления агрессии путем получения ключевых доказательств.