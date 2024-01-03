Доставили "вибухові" посилки. Прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні
На півдні прикордонники успішно доставили ворогу "вибухові посилки". Внаслідок цього було знищено два укриття й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Прикордонна пошта доставляє вибухові посилки окупантам на другу лінію", - пише ДПСУ.
Внаслідок ударів було знищено:
- два ворожих укриття;
- автомобіль росіян;
- склад боєкомплекту.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 січня, українські воїни ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 361 500 військових.
У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 386 терористів й знищили 40 одиниць техніки ворога, зокрема:
- 3 ББМ;
- 6 артсистем;
- 2 ПТРК;
- 1 СПГ (АГС);
- й не тільки.
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