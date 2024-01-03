ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Доставили "вибухові" посилки. Прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні

Середа 03 січня 2024 13:30
UA EN RU
Доставили "вибухові" посилки. Прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні Фото: прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На півдні прикордонники успішно доставили ворогу "вибухові посилки". Внаслідок цього було знищено два укриття й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Прикордонна пошта доставляє вибухові посилки окупантам на другу лінію", - пише ДПСУ.

Внаслідок ударів було знищено:

  • два ворожих укриття;
  • автомобіль росіян;
  • склад боєкомплекту.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 січня, українські воїни ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 361 500 військових.

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 386 терористів й знищили 40 одиниць техніки ворога, зокрема:

  • 3 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 2 ПТРК;
  • 1 СПГ (АГС);
  • й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація
Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році