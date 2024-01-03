Доставили "вибухові" посилки. Прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні

Фото: прикордонники відпрацювали дронами по росіянах на півдні (Getty Images)

На півдні прикордонники успішно доставили ворогу "вибухові посилки". Внаслідок цього було знищено два укриття й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Прикордонна пошта доставляє вибухові посилки окупантам на другу лінію", - пише ДПСУ. Внаслідок ударів було знищено: два ворожих укриття;

автомобіль росіян;

склад боєкомплекту. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 січня, українські воїни ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 361 500 військових. У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 386 терористів й знищили 40 одиниць техніки ворога, зокрема: 3 ББМ;

6 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ (АГС);

й не тільки.