Знищена техніка та майже 400 росіян за добу: яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 40 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку російські війська завдали 25 авіаударів, провели 25 бойових зіткнень та здійснили 937 артобстрілів.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки ЗСУ покращили тактичне положення.

Як повідомив командувач Олександр Тарнавський, російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак. Але вже другу добу поспіль активно завдають авіаударів та обстрілюють наші позиції з артилерії. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 386 осіб, четверо окупантів здалися у полон.

Також українські бійці знищили 40 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

3 ББМ;

6 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ (АГС);

14 БПЛА;

9 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки.

Окрім того, було знищено один склад боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян у районі Кринок.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 3 січня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 361 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 БПЛА та 73 ракети.