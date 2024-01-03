Доставили "взрывные" посылки. Пограничники отработали дронами по россиянам на юге
На юге пограничники успешно доставили врагу "взрывные посылки". В результате были уничтожены два укрытия и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Пограничная почта доставляет взрывные посылки оккупантам на вторую линию", - пишет ГНСУ.
В результате ударов было уничтожено:
- два вражеских укрытия;
- автомобиль россиян;
- состав боекомплекта.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 января, украинские воины ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 361,5 тысячи военных.
В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 386 террористов и уничтожили 40 единиц техники врага, в частности:
- 3 ББМ;
- 6 артсистем;
- 2 ПТРК;
- 1 СПГ (АГС);
- и не только.
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