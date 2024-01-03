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Доставили "взрывные" посылки. Пограничники отработали дронами по россиянам на юге

Среда 03 января 2024 13:30
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Доставили "взрывные" посылки. Пограничники отработали дронами по россиянам на юге Фото: пограничники отработали дронами по россиянам на юге (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На юге пограничники успешно доставили врагу "взрывные посылки". В результате были уничтожены два укрытия и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Пограничная почта доставляет взрывные посылки оккупантам на вторую линию", - пишет ГНСУ.

В результате ударов было уничтожено:

  • два вражеских укрытия;
  • автомобиль россиян;
  • состав боекомплекта.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 января, украинские воины ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 361,5 тысячи военных.

В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 386 террористов и уничтожили 40 единиц техники врага, в частности:

  • 3 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 2 ПТРК;
  • 1 СПГ (АГС);
  • и не только.

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