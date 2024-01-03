Доставили "взрывные" посылки. Пограничники отработали дронами по россиянам на юге

Фото: пограничники отработали дронами по россиянам на юге (Getty Images)

На юге пограничники успешно доставили врагу "взрывные посылки". В результате были уничтожены два укрытия и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Пограничная почта доставляет взрывные посылки оккупантам на вторую линию", - пишет ГНСУ. В результате ударов было уничтожено: два вражеских укрытия;

автомобиль россиян;

состав боекомплекта. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 января, украинские воины ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 361,5 тысячи военных. В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 386 террористов и уничтожили 40 единиц техники врага, в частности: 3 ББМ;

6 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ (АГС);

и не только.