Понад 70 ракет, майже 40 дронів та 680 окупантів. Втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 3 січня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 361 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 БПЛА та 73 ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 361 500 (+680) осіб ліквідовано;
- танків - 5990 од.;
- бойових броньованих машин - 11107 (+7) од.;
- артилерійських систем - 8546 (+15) од.;
- РСЗВ - 945 од.;
- засоби ППО - 629 (+3) од.;
- літаків - 329 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36) од.;
- крилаті ракети - 1783 (+73) од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26) од.;
- спеціальна техніка - 1298 (+14) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян у районі Кринок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.