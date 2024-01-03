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Понад 70 ракет, майже 40 дронів та 680 окупантів. Втрати РФ за добу

Україна, Середа 03 січня 2024 08:15
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Понад 70 ракет, майже 40 дронів та 680 окупантів. Втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 січня (facebook com easternforce)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 3 січня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 361 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 БПЛА та 73 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 361 500 (+680) осіб ліквідовано;
  • танків - 5990 од.;
  • бойових броньованих машин - 11107 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 8546 (+15) од.;
  • РСЗВ - 945 од.;
  • засоби ППО - 629 (+3) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36) од.;
  • крилаті ракети - 1783 (+73) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26) од.;
  • спеціальна техніка - 1298 (+14) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян у районі Кринок.

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