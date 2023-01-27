ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Доставили полум'яний привіт. Українські військові знищили росіян за допомогою дрона (відео)

Новость на русском →
П'ятниця 27 січня 2023 12:54
Доставили полум'яний привіт. Українські військові знищили росіян за допомогою дрона (відео) Фото: українські військові знищили групу росіян за допомогою дрона (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники виявили вогневу позицію противника на Бахмутському напрямку та знищили загарбників за допомогою дрона-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій.

"Ми завжди знайдемо спосіб доставки! Під час виконання завдання на Бахмутському напрямку, оператори ССО України виявили вогневу позицію ворога. Запустивши дрон-камікадзе, оператори доставили полум‘яний привіт окупанту", - сказано у повідомленні.

Таким чином, українські бійці знищили 2 одиниці живої сили ворога.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили ворожу САУ "Нона" разом з боєкомплектом до неї.

Раніше українські морпіхи знищили штурмову колону росіян поблизу Водяного Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сили спеціальних операцій ВСУ Бахмут
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор