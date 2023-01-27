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Доставили пламенный привет. Украинские военные уничтожили россиян с помощью дрона (видео)

Новина українською →
Пятница 27 января 2023 12:54
Доставили пламенный привет. Украинские военные уничтожили россиян с помощью дрона (видео) Фото: украинские военные уничтожили группу россиян с помощью дрона (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники выявили огневую позицию противника на Бахмутском направлении и уничтожили захватчиков с помощью дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций.

"Мы всегда найдем способ доставки! Во время выполнения задания на Бахмутском направлении операторы ССО Украины обнаружили огневую позицию врага. Запустив дрон-камикадзе, операторы доставили пламенный привет оккупанту", - сказано в сообщении.

Таким образом, украинские бойцы уничтожили две единицы живой силы врага.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили вражескую САУ "Нона" вместе с боекомплектом к ней.

Ранее украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну россиян вблизи Водяного Донецкой области.

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Силы специальных операций ВСУ Бахмут
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