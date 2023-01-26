Українські військові знищили ворожу САУ "Нона" разом з боєкомплектом (відео)

Збройним силам України влучним пострілом вдалося знищити ворожу САУ "Нона" разом з боєкомплектом до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На відео можна побачити влучання по позиції розташування ворожої установки. Після цього трапився потужний вибух ворожого боєкомплекту.

"Пряме влучання у ворожу САУ 2с9 "Нона", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські морпіхи знищили штурмову колону окупантів на сході. Це сталося поблизу Водяного Донецької області.

Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

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