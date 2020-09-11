Досмотр автомобиля посла Украины не нарушает международные нормы, - Беларусь

Белорусский Государственный пограничный комитет отрицает, что проверка автомобиля посла Украины Игоря Кизима на белорусской границе нарушает нормы международных конвенций. Белорусские пограничники заявляют, что осмотрели транспортное средство в рамках законодательства страны.

Об этом сообщает пресс-служба Погранкомитета Беларуси.

В ведомстве отмечают, что белорусские пограничники руководствовались статьей 27 закона о государственной границе Беларуси.

"Нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие осмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", - подчеркнули в Погранкомитете.

Напомним, вчера появилась информация, что украинскому послу при въезде в Беларусь пограничники устроили досмотр. Украинская сторона заявляла, что это нарушает дипломатическую практику.

Сегодня белорусские пограничники опубликовали видео досмотра автомобиля Кизима на белорусской границе.