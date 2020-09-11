Огляд автомобіля посла України не порушує міжнародні норми, - Білорусь

Білоруський Державний прикордонний комітет заперечує, що перевірка автомобіля посла України Ігоря Кизима на білоруському кордоні порушує норми міжнародних конвенцій. Білоруські прикордонники заявляють, що оглянули транспортний засіб в рамках законодавства країни.

Про це повідомляє прес-служба Прикордонкомітету Білорусі.

У відомстві зазначають, що білоруські прикордонники керувалися статтею 27 закону про державний кордон Білорусі.

"Норми Віденських конвенцій 1961 і 1963 років про дипломатичні та консульські зносини, що виключають огляд особистого багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб і членів їх сімей, порушені не були", - наголосили у Прикордонкомітеті.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що українському послу при в'їзді в Білорусь прикордонники влаштували огляд. Українська сторона заявляла, що це порушує дипломатичну практику.

Сьогодні білоруські прикордонники опублікували відео огляду автомобіля Кизими на білоруському кордоні.