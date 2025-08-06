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Без дощів та з прохолодою: де в Україні температура помітно впаде 7 серпня

Середа 06 серпня 2025 10:44
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Без дощів та з прохолодою: де в Україні температура помітно впаде 7 серпня Фото: синоптик дала прогноз погоди на 7 серпня (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 7 серпня, Україна опиниться в тилу атмосферного фронту. Погода буде сухою та сонячною майже на всій території, а температура повітря знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її прогнозом, вже завтра, 7 серпня, в Україні встановиться суха та сонячна погода. Атмосферний фронт, який сьогодні проходить територією країни, зміститься, і майже всюди буде без опадів. Температура знизиться на кілька градусів.

  • У західних областях очікується +20…+24 градусів,
  • На півночі +22+26 градуси,
  • У центрі +24+29 градуси,
  • На сході +26+32 градуси.
  • На півдні +30+33 градуси.

У Києві 7 серпня прогнозується комфортна температура близько +24 градуси та сонячне небо.

Натомість сьогодні, 6 серпня, територію України перетинає холодний атмосферний фронт, який уже видно на супутникових знімках. Перед фронтом спостерігаються грозові хмари, місцями можливі сильні зливи, шквали та град.

Найбільша ймовірність опадів - у західних, північних та центральних регіонах. Південь та частина центру залишатимуться під впливом сухої погоди.

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень.

Крім того, ми писали, як Львівську область накрила раптова негода. В кількох районах регіону пройшла сильна злива з градом, грозою та поривчастим вітром.

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