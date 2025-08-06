Без дощів та з прохолодою: де в Україні температура помітно впаде 7 серпня

Завтра, 7 серпня, Україна опиниться в тилу атмосферного фронту. Погода буде сухою та сонячною майже на всій території, а температура повітря знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її прогнозом, вже завтра, 7 серпня, в Україні встановиться суха та сонячна погода. Атмосферний фронт, який сьогодні проходить територією країни, зміститься, і майже всюди буде без опадів. Температура знизиться на кілька градусів.

У західних областях очікується +20…+24 градусів,

На півночі +22+26 градуси,

У центрі +24+29 градуси,

На сході +26+32 градуси.

На півдні +30+33 градуси.

У Києві 7 серпня прогнозується комфортна температура близько +24 градуси та сонячне небо.

Натомість сьогодні, 6 серпня, територію України перетинає холодний атмосферний фронт, який уже видно на супутникових знімках. Перед фронтом спостерігаються грозові хмари, місцями можливі сильні зливи, шквали та град.

Найбільша ймовірність опадів - у західних, північних та центральних регіонах. Південь та частина центру залишатимуться під впливом сухої погоди.