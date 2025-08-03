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Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня

Україна , Неділя 03 серпня 2025 18:30
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Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня Фото: погода в Україні наступного тижня буде з дощами і спекою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Новий тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз у частині регіонів, але спека не відступить. У деяких регіонах 4-8 серпня буде до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

На початку тижня дощі накриють низку регіонів України. 4 серпня дощитиме на сході та заході, можливі грози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі: від +26 до +28 градусів;
  • на сході: від +25 до +33 градусів;
  • у центрі: від 27 до + 31 градусу;
  • на півдні: від 31 до +33 градусів;
  • на заході: від +24 до +28 градусів.

Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня

У вівторок, 5 серпня, дощі прогнозуються лише у західних регіонах країни. Тобто опади очікуються у Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Синоптики також попереджають про грози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі: від +26 до +28 градусів;
  • на сході: від +25 до +33 градусів;
  • у центрі: від 27 до + 33 градусів;
  • на півдні: від 31 до +33 градусів;
  • на заході: від +25 до +28 градусів.

Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня

У середу, 6 серпня, парасольки знадобляться жителям західних, північних та центральних областей, а також Одещини. Дощі принесуть невелике зниження температури.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі: від +20 до +25 градусів;
  • на сході: від +30 до +33 градусів;
  • у центрі: від 27 до + 30 градусів;
  • на півдні: від 30 до +33 градусів;
  • на заході: від +20 до +23 градусів.

Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня

До середини тижня дощі майже відступлять. У четвер, 7 серпня, опади можливі лише в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі: від +20 до +24 градусів;
  • на сході: від +26 до +30 градусів;
  • у центрі: від 20 до + 26 градусів;
  • на півдні: від 26 до +30 градусів;
  • на заході: від +20 до +25 градусів.

Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня

У п'ятницю, 8 серпня, опади очікуються лише на сході України. На решті території України - сухо і сонячно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі: від +21 до +24 градусів;
  • на сході: від +22 до +29 градусів;
  • у центрі: від 23 до + 27 градусів;
  • на півдні: від 25 до +29 градусів;
  • на заході: від +23 до +27 градусів.

Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня

Нашестя сарани в Україні

Нагадаємо, у середині липня на Запоріжжі зафіксували масову міграцію сарани. Вже за кілька днів шкідник перекинувся на сусідні області - Дніпропетровську, Одеську та Херсонську області.

Яка зараз ситуація із нашестям сарани в Україні та якої шкоди вона завдала врожаю - читайте в інтерв'ю РБК-Україна.

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