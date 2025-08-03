Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня
Новий тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз у частині регіонів, але спека не відступить. У деяких регіонах 4-8 серпня буде до +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На початку тижня дощі накриють низку регіонів України. 4 серпня дощитиме на сході та заході, можливі грози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі: від +26 до +28 градусів;
- на сході: від +25 до +33 градусів;
- у центрі: від 27 до + 31 градусу;
- на півдні: від 31 до +33 градусів;
- на заході: від +24 до +28 градусів.
У вівторок, 5 серпня, дощі прогнозуються лише у західних регіонах країни. Тобто опади очікуються у Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Синоптики також попереджають про грози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі: від +26 до +28 градусів;
- на сході: від +25 до +33 градусів;
- у центрі: від 27 до + 33 градусів;
- на півдні: від 31 до +33 градусів;
- на заході: від +25 до +28 градусів.
У середу, 6 серпня, парасольки знадобляться жителям західних, північних та центральних областей, а також Одещини. Дощі принесуть невелике зниження температури.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі: від +20 до +25 градусів;
- на сході: від +30 до +33 градусів;
- у центрі: від 27 до + 30 градусів;
- на півдні: від 30 до +33 градусів;
- на заході: від +20 до +23 градусів.
До середини тижня дощі майже відступлять. У четвер, 7 серпня, опади можливі лише в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі: від +20 до +24 градусів;
- на сході: від +26 до +30 градусів;
- у центрі: від 20 до + 26 градусів;
- на півдні: від 26 до +30 градусів;
- на заході: від +20 до +25 градусів.
У п'ятницю, 8 серпня, опади очікуються лише на сході України. На решті території України - сухо і сонячно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі: від +21 до +24 градусів;
- на сході: від +22 до +29 градусів;
- у центрі: від 23 до + 27 градусів;
- на півдні: від 25 до +29 градусів;
- на заході: від +23 до +27 градусів.
Нашестя сарани в Україні
Нагадаємо, у середині липня на Запоріжжі зафіксували масову міграцію сарани. Вже за кілька днів шкідник перекинувся на сусідні області - Дніпропетровську, Одеську та Херсонську області.
Яка зараз ситуація із нашестям сарани в Україні та якої шкоди вона завдала врожаю - читайте в інтерв'ю РБК-Україна.