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Без дождей и с прохладой: где в Украине температура заметно упадет 7 августа

Среда 06 августа 2025 10:44
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Без дождей и с прохладой: где в Украине температура заметно упадет 7 августа Фото: синоптик дала прогноз погоды на 7 августа (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 7 августа, Украина окажется в тылу атмосферного фронта. Погода будет сухой и солнечной почти на всей территории, а температура воздуха снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее прогнозу, уже завтра, 7 августа, в Украине установится сухая и солнечная погода. Атмосферный фронт, который сегодня проходит по территории страны, сместится, и почти везде будет без осадков. Температура снизится на несколько градусов.

  • В западных областях ожидается +20...+24 градусов,
  • На севере +22+26 градуса,
  • В центре +24+29 градуса,
  • На востоке +26+32 градуса.
  • На юге +30+33 градуса.

В Киеве 7 августа прогнозируется комфортная температура около +24 градуса и солнечное небо.

Зато сегодня, 6 августа, территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт, который уже видно на спутниковых снимках. Перед фронтом наблюдаются грозовые облака, местами возможны сильные ливни, шквалы и град.

Наибольшая вероятность осадков - в западных, северных и центральных регионах. Юг и часть центра будут оставаться под влиянием сухой погоды.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю.

Кроме того, мы писали, как Львовскую область накрыла внезапная непогода. В нескольких районах региона прошел сильный ливень с градом, грозой и порывистым ветром.

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