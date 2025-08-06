Без дождей и с прохладой: где в Украине температура заметно упадет 7 августа

Завтра, 7 августа, Украина окажется в тылу атмосферного фронта. Погода будет сухой и солнечной почти на всей территории, а температура воздуха снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее прогнозу, уже завтра, 7 августа, в Украине установится сухая и солнечная погода. Атмосферный фронт, который сегодня проходит по территории страны, сместится, и почти везде будет без осадков. Температура снизится на несколько градусов.

В западных областях ожидается +20...+24 градусов,

На севере +22+26 градуса,

В центре +24+29 градуса,

На востоке +26+32 градуса.

На юге +30+33 градуса.

В Киеве 7 августа прогнозируется комфортная температура около +24 градуса и солнечное небо.

Зато сегодня, 6 августа, территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт, который уже видно на спутниковых снимках. Перед фронтом наблюдаются грозовые облака, местами возможны сильные ливни, шквалы и град.

Наибольшая вероятность осадков - в западных, северных и центральных регионах. Юг и часть центра будут оставаться под влиянием сухой погоды.