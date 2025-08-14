ua en ru
Без дощів та до +32: де сьогодні буде найспекотніше

Четвер 14 серпня 2025 07:01
Без дощів та до +32: де сьогодні буде найспекотніше Фото: синоптики дали прогноз погоди на 14 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 14 серпня, в Україні збережеться помірно спекотна та суха погода. Опадів не прогнозують, а температура місцями сягатиме понад +30 градусів.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом, в більшості регіонів буде мінлива хмарність без дощів. Вітер переважно північно-західний, у західних областях - південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на Закарпатті та півдні країни - +16…+21 градус. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +23…+28 градусів, місцями на заході та півдні - до +32 градусів.

Погода в регіонах

Західні області - сонячно, без опадів. Вночі +14…+19 градусів, вдень +27…+32 градусів, на Закарпатті до +37 градусів.

Північні області - мінлива хмарність, сухо. Вночі +13…+15 градусів, вдень +25…+27 градусів.

Центральні області - ясно, без опадів. Вночі +14…+15 градусів, вдень +25…+28 градусів.

Східні області - сонячно та тепло. Вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+28 градусів.

Південні області та Крим - без опадів, переважно сонячно. Вночі +17…+20 градусів, вдень +28…+31 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+27 градусів.

Без дощів та до +32: де сьогодні буде найспекотніше

Як поводитися під час спеки

  • Пийте достатньо води - щонайменше 1,5-2 літри на день, уникайте алкоголю та солодких газованих напоїв.
  • Перебувайте в тіні або прохолодних приміщеннях у найспекотніші години (з 11:00 до 16:00).
  • Одягайте легкий, світлий та вільний одяг з натуральних тканин, а також капелюх чи панаму.
  • Використовуйте сонцезахисний крем з високим рівнем SPF, особливо перед виходом на сонце.
  • Обмежуйте фізичну активність у спеку, особливо на відкритому сонці.
  • Охолоджуйте організм - приймайте прохолодний душ або змочуйте тіло вологою тканиною.
  • Слідкуйте за самопочуттям - при запамороченні, слабкості чи нудоті одразу шукайте прохолоду та відпочинок.

Раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні цього тижня та в яких регіонах очікуються холодні ночі.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як визначають тривалість сонячного сяйва - фактично "записують" сонце.

А ще читайте, як липнева негода вплинула на врожай - у яких областях жнива зупинилися, а посіви почали гинути.

