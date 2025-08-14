Без дощів та до +32: де сьогодні буде найспекотніше
Сьогодні, 14 серпня, в Україні збережеться помірно спекотна та суха погода. Опадів не прогнозують, а температура місцями сягатиме понад +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом, в більшості регіонів буде мінлива хмарність без дощів. Вітер переважно північно-західний, у західних областях - південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на Закарпатті та півдні країни - +16…+21 градус. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +23…+28 градусів, місцями на заході та півдні - до +32 градусів.
Погода в регіонах
Західні області - сонячно, без опадів. Вночі +14…+19 градусів, вдень +27…+32 градусів, на Закарпатті до +37 градусів.
Північні області - мінлива хмарність, сухо. Вночі +13…+15 градусів, вдень +25…+27 градусів.
Центральні області - ясно, без опадів. Вночі +14…+15 градусів, вдень +25…+28 градусів.
Східні області - сонячно та тепло. Вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+28 градусів.
Південні області та Крим - без опадів, переважно сонячно. Вночі +17…+20 градусів, вдень +28…+31 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+27 градусів.
Як поводитися під час спеки
- Пийте достатньо води - щонайменше 1,5-2 літри на день, уникайте алкоголю та солодких газованих напоїв.
- Перебувайте в тіні або прохолодних приміщеннях у найспекотніші години (з 11:00 до 16:00).
- Одягайте легкий, світлий та вільний одяг з натуральних тканин, а також капелюх чи панаму.
- Використовуйте сонцезахисний крем з високим рівнем SPF, особливо перед виходом на сонце.
- Обмежуйте фізичну активність у спеку, особливо на відкритому сонці.
- Охолоджуйте організм - приймайте прохолодний душ або змочуйте тіло вологою тканиною.
- Слідкуйте за самопочуттям - при запамороченні, слабкості чи нудоті одразу шукайте прохолоду та відпочинок.
