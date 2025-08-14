Без дождей и до +32: где сегодня будет жарче всего

Сегодня, 14 августа, в Украине сохранится умеренно жаркая и сухая погода. Осадков не прогнозируют, а температура местами будет достигать более +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По прогнозу, в большинстве регионов будет переменная облачность без дождей. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях - юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на Закарпатье и юге страны - +16...+21 градус. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +23...+28 градусов, местами на западе и юге - до +32 градусов. Погода в регионах Западные области - солнечно, без осадков. Ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градусов, на Закарпатье до +37 градусов. Северные области - переменная облачность, сухо. Ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов. Центральные области - ясно, без осадков. Ночью +14...+15 градусов, днем +25...+28 градусов. Восточные области - солнечно и тепло. Ночью +14...+16 градусов, днем +25...+28 градусов. Южные области и Крым - без осадков, преимущественно солнечно. Ночью +17...+20 градусов, днем +28...+31 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов.