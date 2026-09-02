Дощів і прохолоди не уникнути: де в Україні температура вночі може впасти до +5

Погода в Україні 3 вересня очікується по-справжньому осіння. Короткочасні дощі та грози можуть бути у більшості областей, вночі місцями відчутно похолоднішає.

Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Погода впродовж 3 вересня по території міста Києва та Київської області (за даними УкрГМЦ), очікується з мінливою хмарністю:

При цьому вдень стовпчики термометрів можуть показувати :

Повідомляється також, що:

"Тому матимемо й відповідну температуру: низькувату вночі та комфортну вдень", - пояснили в УкрГМЦ.

Українцям розповіли, що впродовж наступної доби переважатиме помірний вітер із заходу (зі швидкістю 5-10 м/с), який " нестиме додаткову прохолоду ".

Тим часом вдень четверга, 3 вересня, короткочасні дощі (подекуди - з грозами) у більшості областей будуть зумовлені прогрівом прохолодного вологого повітря.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, найближчої ночі опади по Україні - "у полі підвищеного тиску" - не очікуються.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Тим часом в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.

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