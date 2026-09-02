Дощів і прохолоди не уникнути: де в Україні температура вночі може впасти до +5
Погода в Україні 3 вересня очікується по-справжньому осіння. Короткочасні дощі та грози можуть бути у більшості областей, вночі місцями відчутно похолоднішає.
Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В яких областях опадів не прогнозують
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, найближчої ночі опади по Україні - "у полі підвищеного тиску" - не очікуються.
Тим часом вдень четверга, 3 вересня, короткочасні дощі (подекуди - з грозами) у більшості областей будуть зумовлені прогрівом прохолодного вологого повітря.
Водночас синоптики не чекають завтра опадів:
- у східних областях;
- у Криму.
Чого чекати від вітру й температури
Українцям розповіли, що впродовж наступної доби переважатиме помірний вітер із заходу (зі швидкістю 5-10 м/с), який "нестиме додаткову прохолоду".
"Тому матимемо й відповідну температуру: низькувату вночі та комфортну вдень", - пояснили в УкрГМЦ.
Повідомляється також, що:
- найтепліше буде на Закарпатті, півдні та південному сході країни;
- найпрохолодніше - у Карпатах.
В цілому температура повітря найближчої ночі очікується:
- по Україні +9...+15°С;
- у південній частині +13...+18°С;
- у Карпатах +5...+10°С.
При цьому вдень стовпчики термометрів можуть показувати:
- по Україні +21...+26°С;
- на Закарпатті, півдні та південному сході - до +30°С;
- у Карпатах +15...+20°С.
Особливості погоди в Україні 3 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Що буде з погодою у Києві та області
Погода впродовж 3 вересня по території міста Києва та Київської області (за даними УкрГМЦ), очікується з мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер прогнозують західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві +12...+14°С;
- по області +9...+14°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +23...+25°С;
- по області +21...+26°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
Тим часом в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.
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