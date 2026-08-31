ua en ru
Пн, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Осінь почнеться з дощів: синоптик дав прогноз на перший тиждень вересня

18:24 31.08.2026 Пн
4 хв
Деяким областям України варто готуватись до зниження температури
aimg Ірина Костенко
Осінь почнеться з дощів: синоптик дав прогноз на перший тиждень вересня Погода в Україні найближчим часом буде нестійка (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Перші дні осені стабільним сонячним теплом українців не порадують. На погоду впливатимуть різні атмосферні фронти, тож місцями без дощів з грозами не обійтися.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Що вплине на погоду на початку осені

– В цілому синоптичну ситуацію по території України будуть визначати різні баричні утворення.

Зокрема в найближчі дні ми очікуємо, що територією України буде проходити холодний атмосферний фронт. Із заходу на схід.

Тож у деяких областях буде періодично дощити.

Де саме чекати дощі найближчими днями

– Завтра (у вівторок, 1 вересня, - Ред.) очікуємо, що у західних, північних, а вдень - також і у Вінницькій та Черкаській областях випадатимуть короткочасні дощі з грозами.

У середу (2 вересня, - Ред.) в нічні години локально також дощитиме - лише у центральних та Сумській областях.

В усіх інших областях залишатиметься погода без опадів.

Читайте також: Дністер встановив історичні антирекорди: що відбувається на річці й у чому небезпека

Чи поменшає дощів наприкінці тижня

– У четвер (3 вересня, - Ред.) територією України проходитиме новий атмосферний фронт.

Тож знову очікуємо локальні нетривалі дощі з грозами.

Зокрема на Прикарпатті та Закарпатті. А вдень - у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Чи принесуть опади похолодання

Значення температури загалом будуть контрастними - по території України.

Після проходження холодного атмосферного фронту до нас поширюватиметься така, прохолодніша повітряна маса.

Однак на півдні та південному сході країни - внаслідок меншої кількості хмар - сонце все ще інтенсивно прогріватиме приземний шар повітря.

Якою може бути температура повітря

– В нічні години ми очікуємо поступове зниження мінімальних екстремумів - від +13...+18°С цієї ночі до +9...+14°С в ніч на 3 вересня.

Тим часом денні максимуми завтра будуть в межах +23...+28°С у більшості областей.

У середу очікуємо вже +21...+26°С.

Проте на півдні та південному сході країни (де в нас утримуватиметься погода без опадів) стовпчики термометрів сягатимуть +25...+30°С.

Осінь почнеться з дощів: синоптик дав прогноз на перший тиждень вересняОсобливості погоди в Україні 1-3 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться ситуація наприкінці тижня

– В цілому буде нестійка погода, так би мовити.

Впродовж 4-5 вересня (у п'ятницю й суботу, - Ред.) ми очікуємо таку, доволі різну погоду.

4 вересня в нас буде погода без опадів. Лише на заході та півночі України вдень - місцями невеликий дощ.

5 вересня в нічні години - у північній частині, а вдень - вже по всій території України (крім півдня та південного сходу) випадатимуть короткочасні дощі. Місцями - з грозами.

А як щодо температури повітря в ці дні

– Станом на 3 вересня найнижчі значення температури - в межах +9...+14°С - будуть по всій території України.

Потім, 4 вересня, такі самі значення очікуються лише у західних та північних областях. Тоді як по інших регіонах буде в межах +12...+18°С.

Тобто буде такий контраст певний.

Якщо говорити про денні максимуми... 4-5 вересня - вдень у більшості областей ми очікуємо +20...+25°С. На півдні та південному сході країни +26...+30°С.

Хоча 5 вересня у північно-східній частині України денні максимуми сягатимуть +16...+21°С.

Тобто там - доволі відчутно спаде температура.

Осінь почнеться з дощів: синоптик дав прогноз на перший тиждень вересняЯк може змінитись погода в Україні 4-5 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи принесуть фронти сильний вітер

– Поривів вітру ми поки що не очікуємо. Не спостерігаємо такої тенденції.

Завтра, 1 вересня, вітер у нас ще буде переважно південно-західний, а його швидкість - в межах 7-12 м/с.

2-3 вересня - вітер буде в цілому із західною складовою.

Тобто в середу він буде вже переважно західний, а в четвер - північно-західний.

Тим часом його швидкість буде помірною, в межах 5-10 м/с.

Чи прийшла в Україну метеорологічна осінь

– У нас поки що - літо.

Ще такої інформації поки що, про метеорологічну осінь, немає.

Будемо слідкувати за тим, що скажуть наші фахівці. І, я думаю, ми в наших соціальних мережах про це напишемо.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Читайте також, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода на тиждень Погода на день Кліматолог Метеоролог Осінь
Новини
У Києві переглянуть порядок руху мостами в умовах постійних тривог, - Кличко
У Києві переглянуть порядок руху мостами в умовах постійних тривог, - Кличко
Аналітика
Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?