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Дождей и прохлады не избежать: где в Украине температура ночью может упасть до +5

17:14 02.09.2026 Ср
2 мин
Осень набирает обороты, хотя в отдельных областях завтра будет еще сухо и комфортно
aimg Ирина Костенко
Дождей и прохлады не избежать: где в Украине температура ночью может упасть до +5 Дожди вероятны в большинстве областей Украины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Погода в Украине 3 сентября ожидается по-настоящему осенняя. Кратковременные дожди и грозы могут быть в большинстве областей, ночью местами ощутимо похолодает.

Подробнее о прогнозе погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каких областях осадков не прогнозируют

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшую ночь осадки по Украине - "в поле повышенного давления" - не ожидаются.

Между тем днем четверга, 3 сентября, кратковременные дожди (кое-где с грозами) в большинстве областей будут обусловлены прогревом прохладного влажного воздуха.

В то же время синоптики не ожидают завтра осадков:

  • в восточных областях;
  • в Крыму.
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Чего ждать от ветра и температуры

Украинцам рассказали, что в течение следующих суток будет преобладать умеренный ветер с запада (со скоростью 5-10 м/с), который "несет дополнительную прохладу".

"Поэтому будем иметь и соответствующую температуру: низковатую ночью и комфортную днем", - объяснили в УкрГМЦ.

Сообщается также, что:

  • теплее всего будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны;
  • прохладнее всего - в Карпатах.

В целом температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:

  • по Украине +9...+15°С;
  • в южной части +13...+18°С;
  • в Карпатах +5...+10°С.

При этом днем столбики термометров могут показывать:

  • по Украине +21...+26°С;
  • на Закарпатье, юге и юго-востоке - до +30°С;
  • в Карпатах +15...+20°С.

Дождей и прохлады не избежать: где в Украине температура ночью может упасть до +5Особенности погоды в Украине 3 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в Киеве и области

Погода в течение 3 сентября по территории города Киева и Киевской области (по данным УкрГМЦ), ожидается с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер прогнозируют западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве +12...+14°С;
  • по области +9...+14°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +23...+25°С;
  • по области +21...+26°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

Тем временем в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах.

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