Дождей и прохлады не избежать: где в Украине температура ночью может упасть до +5
Погода в Украине 3 сентября ожидается по-настоящему осенняя. Кратковременные дожди и грозы могут быть в большинстве областей, ночью местами ощутимо похолодает.
Подробнее о прогнозе погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В каких областях осадков не прогнозируют
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшую ночь осадки по Украине - "в поле повышенного давления" - не ожидаются.
Между тем днем четверга, 3 сентября, кратковременные дожди (кое-где с грозами) в большинстве областей будут обусловлены прогревом прохладного влажного воздуха.
В то же время синоптики не ожидают завтра осадков:
- в восточных областях;
- в Крыму.
Чего ждать от ветра и температуры
Украинцам рассказали, что в течение следующих суток будет преобладать умеренный ветер с запада (со скоростью 5-10 м/с), который "несет дополнительную прохладу".
"Поэтому будем иметь и соответствующую температуру: низковатую ночью и комфортную днем", - объяснили в УкрГМЦ.
Сообщается также, что:
- теплее всего будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны;
- прохладнее всего - в Карпатах.
В целом температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:
- по Украине +9...+15°С;
- в южной части +13...+18°С;
- в Карпатах +5...+10°С.
При этом днем столбики термометров могут показывать:
- по Украине +21...+26°С;
- на Закарпатье, юге и юго-востоке - до +30°С;
- в Карпатах +15...+20°С.
Особенности погоды в Украине 3 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Что будет с погодой в Киеве и области
Погода в течение 3 сентября по территории города Киева и Киевской области (по данным УкрГМЦ), ожидается с переменной облачностью:
- ночью - без осадков;
- днем - местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер прогнозируют западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве +12...+14°С;
- по области +9...+14°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +23...+25°С;
- по области +21...+26°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Тем временем в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах.
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