Хліб, яйця та олія додали в ціні: що подорожчало в супермаркетах 2 вересня

У популярних українських супермаркетах за останню добу змінилися цінники на низку продуктів першої потреби. Зросли ціни на курячі яйця та соняшникову олію, а також завершилися окремі знижки на хліб.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 2 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Як змінилася вартість продуктів в супермаркетах

Змінилися ціни на хліб. В АТБ закінчилася акція на тостовий хліб "Кристинопіль" (300 г) - ціна зросла з 20,90 грн до 24,80 грн. В інших мережах вартість базових позицій залишилася без змін.

Цінники на гречку залишаються стабільними. Найнижчу ціну пропонує "Сільпо" завдяки акції на крупу "Премія" (1 кг) - 54,99 грн. Найдешевша неакційна гречка зафіксована в АТБ (65,90 грн) та Novus (65,99 грн).

Зафіксовано зростання цін на яйця у більшості мереж. В АТБ десяток категорій С1 подорожчав з 62,40 грн до 68,50 грн, у "Сільпо" позиція від "Ситий двір" (С2) після завершення акції підскочила з 41,99 грн до 52,24 грн. В "Ашані" утримується найнижча ціна - 4,40 грн/шт (44,00 грн/дес).

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на молоко малого об'єму (450 г) залишаються стабільними в АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн). Водночас у Novus стартувала акція на ультрапастеризоване молоко 3,2% (500 г) - 34,99 грн замість 43,49 грн.

Завершилися знижки на соняшникову олію в АТБ та "Сільпо". Олія "Своя лінія" (0,5 л) в АТБ повернулася до базової ціни 53,13 грн (було 50,70 грн), а "Премія" (0,5 л) у "Сільпо" зросла до 56,49 грн (було 52,99 грн).

Детальні ціни в супермаркетах (2 вересня)

Хліб

"Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.

"Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.

Гречка

"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)

АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.

"Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

"Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).

"Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10 шт.) - 52,24 грн

Novus: яйця курячі "Квочка Файна курка" С2 (10 шт.) - 49,99 (замість 71,99 грн, акційна ціна діє при доставці до 02.09.2026)

АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 68,50 грн

Молоко

АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.

"Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.

"Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн

Novus: молоко "На Здоров'я" ультрапастеризоване 3,2% (500 г) - 34,99 грн (замість 43,49, акційна ціна діє при доставці до 02.09.2026)

Соняшникова олія