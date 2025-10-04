Дощі знову підтопили Одесу: на яких вулицях обмежений проїзд

За даними ЖКС, станом на 12:00 підтоплено відразу кілька локацій:

Марсельська, проїзд є,

Ярмарковий провулок підтоплено повністю, проїзд обмежено,

Солонцеватий провулок - права полоса підтоплена, проїзд є,

С.Яхненка, проїзд є,

Приморська, проїзд є,

28-ї бригади, рух є,

Бувалкіна, проїзд є,

Дорога в Аеропорт, проїзд є,

Канатна (Приморська РА), проїзд є.

В службі зазначили, що наразі проводяться роботи по очищенню дощоприймачів та рукавів.

"Чергові бригади працюють на локаціях можливих підтоплень. Задіяно техніки 42 од, Співробітників 225", - наголосили в ЖКС.

Оновлено о 13:15.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у зв’язку зі значними опадами зафіксовано підвищення рівня води, особливо, у Київському та Пересипському районах Одеси.

Як наслідок цього - спостерігається ускладнення руху на дорогах.

"Закликаю мешканців бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями", - додав глава ОВА,

Він також зазначив, що для зручності мешканців в Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна:

отримати необхідну допомогу,

зігрітися,

підзарядити телефони.

"Адреси доступні у застосунку "Дія". Оберіть свій регіон та завантажте мапу - після цього зможете знайти найближчий пункт навіть без зв’язку чи інтернету", - нагадав Кіпер.

