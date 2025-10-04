Дощі знову підтопили Одесу: на яких вулицях обмежений проїзд

В Одесі знову підтоплено низку вулиць та провулків. Рух на більшості ділянок поки що є, а чергові бригади вже розчищають дощоприймачі та рукави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житлово-комунальну службу Одеси.
За даними ЖКС, станом на 12:00 підтоплено відразу кілька локацій:
В службі зазначили, що наразі проводяться роботи по очищенню дощоприймачів та рукавів.
"Чергові бригади працюють на локаціях можливих підтоплень. Задіяно техніки 42 од, Співробітників 225", - наголосили в ЖКС.
Оновлено о 13:15.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у зв’язку зі значними опадами зафіксовано підвищення рівня води, особливо, у Київському та Пересипському районах Одеси.
Як наслідок цього - спостерігається ускладнення руху на дорогах.
"Закликаю мешканців бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями", - додав глава ОВА,
Він також зазначив, що для зручності мешканців в Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна:
"Адреси доступні у застосунку "Дія". Оберіть свій регіон та завантажте мапу - після цього зможете знайти найближчий пункт навіть без зв’язку чи інтернету", - нагадав Кіпер.
Нагадаємо, що ще 30 вересня Одесу накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, рух у місті зупинився, а дощ не припинявся годинами.
Унаслідок підтоплення постраждала міська інфраструктура, виявилися затопленими будинки місцевих жителів, школи перевели на дистанційне навчання.
Жертвами стихії стали 10 осіб, ще багато хто отримав травми.
На тлі цього віцепрем'єр з питань відновлення України Олексій Кулеба приїхав до Одеси, щоб підготувати вищому керівництву доповідь щодо причин та обставин трагедії.
Він зазначив, що в результаті можуть бути ухвалені кадрові рішення.
Вчора ж, 3 жовтня, комісія ТЕБ та НС визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою повторного затоплення в разі сильних злив.