Дожди снова подтопили Одессу: на каких улицах ограничен проезд

По данным ЖКС, по состоянию на 12:00 подтоплено сразу несколько локаций:

Марсельская, проезд есть,

Ярмарочный переулок подтоплен полностью, проезд ограничен,

Солонцеватый переулок - правая полоса подтоплена, проезд есть,

С.Яхненко, проезд есть,

Приморская, проезд есть,

28-й бригады, движение есть,

Бувалкина, проезд есть,

Дорога в Аэропорт, проезд есть,

Канатная (Приморская РА), проезд есть.

В службе отметили, что сейчас проводятся работы по очистке дождеприемников и рукавов.

"Дежурные бригады работают на локациях возможных подтоплений. Задействовано техники 42 ед, сотрудников 225", - отметили в ЖКС.

Обновлено в 13:15.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно, в Киевском и Пересыпском районах Одессы.

Как следствие этого - наблюдается осложнение движения на дорогах.

"Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями", - добавил глава ОГА,

Он также отметил, что для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно:

получить необходимую помощь,

согреться,

подзарядить телефоны.

"Адреса доступны в приложении "Дія". Выберите свой регион и загрузите карту - после этого сможете найти ближайший пункт даже без связи или интернета", - напомнил Кипер.