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Дощі зі шквалистим вітром: де сьогодні суттєво погіршиться погода

Середа 06 серпня 2025 07:00
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Дощі зі шквалистим вітром: де сьогодні суттєво погіршиться погода Фото: синоптики розповіли про погоду 6 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 6 серпня, погода в Україні буде неоднорідною. В одних регіонах очікуються грозові дощі зі шквалистим вітром та градом, тоді як в інших посилиться спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні 6 серпня атмосферний фронт із Західної Європи принесе опади у західні, північні та більшість центральних областей. Тут очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди можливий град і шквалистий вітер до 15–20 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме +14…+19 градуси, на півдні до +23 градусів. Вдень у західних областях прогнозують +18…+23 градуси, у північних та Вінницькій від +24 до +29 градусів, на решті території +30…+34 градуси. У південній частині місцями збережеться сильна спека до +35…+37 градусів.

Дощі зі шквалистим вітром: де сьогодні суттєво погіршиться погода

Погода у Києві

У столиці 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ із грозою, місцями град та шквали до 15–20 метрів за секунду.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура по області вночі +14…+19 градусів, вдень +24…+29 градусів.

У Києві вночі від 17 до +19 градусів, а вдень підвищиться до +28.

Попередження про небезпечні явища

Синоптики попереджають: уночі грози в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях, вдень - у Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській. Подекуди можливий град і шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду.

Рівень небезпечності - I (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і рух транспорту.

Дощі зі шквалистим вітром: де сьогодні суттєво погіршиться погода

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За даними Укргідрометцентру, погода буде дощовитою, але також очікується спека.

Також ми писали, як нещодавно Львівську область накрила раптова негода. В кількох районах регіону пройшла сильна злива з градом, грозою та поривчастим вітром.

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