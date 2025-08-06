Дожди со шквалистым ветром: где сегодня ухудшится погода

Сегодня, 6 августа, погода в Украине будет неоднородной. В одних регионах ожидаются грозовые дожди со шквалистым ветром и градом, тогда как в других усилится жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня 6 августа атмосферный фронт из Западной Европы принесет осадки в западные, северные и большинство центральных областей. Здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью составит +14...+19 градусов, на юге до +23 градусов. Днем в западных областях прогнозируют +18...+23 градуса, в северных и Винницкой от +24 до +29 градусов, на остальной территории +30...+34 градуса. В южной части местами сохранится сильная жара до +35...+37 градусов.

Погода в Киеве

В столице 6 августа будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается кратковременный дождь с грозой, местами град и шквалы до 15-20 метров в секунду.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Киеве ночью от 17 до +19 градусов, а днем повысится до +28.

Предупреждение об опасных явлениях

Синоптики предупреждают: ночью грозы в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях, днем - в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской. Местами возможен град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Уровень опасности - I (желтый). Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.