Дощі не відступають: Україну накриє чергова хвиля похолодання

Погода в Україні 9 червня буде тепла, хоча і дощова. Проте "на горизонті" вже видніється похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Згідно з інформацією спеціаліста, впродовж 9 червня дощів в Україні "ще буде повно".
При цьому "значно менша" ймовірність опадів у вівторок у західних областях.
Температура повітря, за словами Діденко, буде висока:
Там стовпчики термометрів впродовж дня можуть підніматись до +25...+29 градусів за Цельсієм.
"На решті території України передбачається +20...+24 градуси", - повідомила синоптик.
Згідно з прогнозом погоди від фахівців Українського гідрометеорологічного центру, 9 червня місцями можливі також грози.
Температура повітря вночі - близько +10...+18°С.
За даними Діденко, у Києві впродовж 9 червня очікується часом дощ (через атмосферний фронт).
"Вдень свіженько, близько +22...+23 градусів", - уточнила спеціаліст.
Вночі (виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ), температура повітря у столиці може бути близько +16 градусів за Цельсієм.
Варто зауважити, що вже зараз синоптики УкрГМЦ попереджають мешканців і гостей столиці та Київської області про небезпечні метеорологічні явища.
Так, найближчим часом та до кінця дня 8 червня ймовірні:
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерт.
Уточнюється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Діденко розповіла, що найближчим часом в Україні переважатиме волога погода - з періодичними дощами.
"Повітря буде дуже теплим, до спеки - на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість", - уточнила метеоролог.
Насамкінець вона повідомила, що наприкінці тижня в більшості областей України очікується зниження температури повітря.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, спеціалісти пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.
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