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Дощі не відступають: Україну накриє чергова хвиля похолодання

12:20 08.06.2026 Пн
3 хв
Зниження температури повітря ймовірне у більшості областей, але не зараз
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні залишається вологою (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 9 червня буде тепла, хоча і дощова. Проте "на горизонті" вже видніється похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Погода 9 червня: в Україні прогнозують дощі (місцями - грози), температура на сході та заході може підніматись +25...+29°С.
  • Що в Києві: вівторок у столиці очікується не без дощів через атмосферний фронт, вдень буде близько +22...+23°С.
  • Попередження 8 червня: сьогодні по місту Києву та Київській області оголосили "жовтий" рівень небезпеки через значний дощ та грози.
  • Зміна ситуації: найближчими днями в Україні переважатиме тепла і волога погода (навіть задушлива), але наприкінці тижня температура в більшості областей може піти на спад.

Що буде з погодою у вівторок, 9 червня

Згідно з інформацією спеціаліста, впродовж 9 червня дощів в Україні "ще буде повно".

При цьому "значно менша" ймовірність опадів у вівторок у західних областях.

Температура повітря, за словами Діденко, буде висока:

  • на заході;
  • на сході.

Там стовпчики термометрів впродовж дня можуть підніматись до +25...+29 градусів за Цельсієм.

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"На решті території України передбачається +20...+24 градуси", - повідомила синоптик.

Згідно з прогнозом погоди від фахівців Українського гідрометеорологічного центру, 9 червня місцями можливі також грози.

Температура повітря вночі - близько +10...+18°С.

Прогноз погоди УкрГМЦ на 9 червня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чого чекати від погоди у Києві

За даними Діденко, у Києві впродовж 9 червня очікується часом дощ (через атмосферний фронт).

"Вдень свіженько, близько +22...+23 градусів", - уточнила спеціаліст.

Вночі (виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ), температура повітря у столиці може бути близько +16 градусів за Цельсієм.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Варто зауважити, що вже зараз синоптики УкрГМЦ попереджають мешканців і гостей столиці та Київської області про небезпечні метеорологічні явища.

Так, найближчим часом та до кінця дня 8 червня ймовірні:

  • значний дощ;
  • грози.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерт.

Уточнюється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україні може похолоднішати

Діденко розповіла, що найближчим часом в Україні переважатиме волога погода - з періодичними дощами.

"Повітря буде дуже теплим, до спеки - на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість", - уточнила метеоролог.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець вона повідомила, що наприкінці тижня в більшості областей України очікується зниження температури повітря.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, спеціалісти пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.

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