Дожди не отступают: Украину накроет очередная волна похолодания

Погода в Украине 9 июня будет теплая, хотя и дождливая. Однако "на горизонте" уже виднеется похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
Согласно информации специалиста, в течение 9 июня дождей в Украине "еще будет полно".
При этом "значительно меньшая" вероятность осадков во вторник в западных областях.
Температура воздуха, по словам Диденко, будет высокая:
Там столбики термометров в течение дня могут подниматься до +25...+29 градусов по Цельсию.
"На остальной территории Украины предполагается +20...+24 градуса", - сообщила синоптик.
Согласно прогнозу погоды от специалистов Украинского гидрометеорологического центра, 9 июня местами возможны также грозы.
Температура воздуха ночью - около +10...+18°С.
По данным Диденко, в Киеве в течение 9 июня ожидается временами дождь (из-за атмосферного фронта).
"Днем свеженько, около +22...+23 градусов", - уточнила специалист.
Ночью (исходя из графика прогноза от УкрГМЦ), температура воздуха в столице может быть около +16 градусов по Цельсию.
Стоит заметить, что уже сейчас синоптики УкрГМЦ предупреждают жителей и гостей столицы и Киевской области об опасных метеорологических явлениях.
Так, в ближайшее время и до конца дня 8 июня вероятны:
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперт.
Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению:
Диденко рассказала, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода - с периодическими дождями.
"Воздух будет очень теплым, до жары - на юге и востоке, порой душным из-за высокой влажности", - уточнила метеоролог.
В завершение она сообщила, что в конце недели в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры воздуха.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть июнь в Украине в целом.
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