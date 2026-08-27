Дощі відступають, а температура росте: як зміниться погода в Україні 28 серпня

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що наприкінці серпня в Україні міліють не лише річки - які водосховища б'ють антирекорди і де води вже бракує людям.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути вересень цього року.

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