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Дощі відступають, а температура росте: як зміниться погода в Україні 28 серпня

17:46 27.08.2026 Чт
3 хв
В яких областях стовпчики термометрів можуть підніматись вже до +31°С?
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні поступово покращується (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 28 серпня очікується з мінливою хмарністю. Дощів стане менше, а температура повітря несильно, але зросте.

Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Синоптична ситуація: 28 серпня на погоду в Україні впливатимуть атмосферний фронт із Чорного моря та поле високого тиску від антициклону (з північного напрямку).
  • Дощі та грози: короткочасні опади й подекуди грози очікуються на півдні, південному сході, а вночі - у більшості центральних областей (на решті території - сухо).
  • Туман і вітер: вночі та вранці місцями можливий туман у Карпатах і на Прикарпатті, а вдень на півдні та південному сході ймовірні пориви вітру 15-20 м/с.
  • Температурні контрасти: вночі буде +9...+14°С (на півдні та південному сході - до +18°С), вдень по Україні +21...+26°С, а на Закарпатті повітря прогріється до +31°С.
  • Столичний регіон: у Київській області 28 серпня очікується мінлива хмарність без опадів, вночі +9...+14°С (у Києві +12...+14°С), а вдень +21...+26°С (у Києві +23...+25°С).

Що буде впливати на погоду в Україні завтра

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на синоптичну ситуацію в Україні впродовж 28 серпня будуть впливати:

  • атмосферний фронт із Чорного моря;
  • поле високого тиску від антициклону (з північного напрямку від України).

В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.

Яким областям готуватись до дощів і гроз

За даними синоптиків, завтра атмосферний фронт з Чорного моря зумовить нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди - навіть з грозами:

  • на півдні України;
  • на південному-сході;
  • вночі - також у більшості центральних областей.

Погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску.

Читайте також: Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози

Де ймовірні туман і відчутні пориви вітру

В УкрГМЦ повідомили, що вночі та вранці місцями ймовірний туман:

  • у Карпатах;
  • на Прикарпатті.

Вітер впродовж 28 серпня очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом вдень місцями можливі пориви 15-20 м/с:

  • на півдні;
  • на південному сході.

Чого чекати від температури повітря

"З північного сходу до нас продовжуватиме надходити прохолодне повітря", - розповіли спеціалісти Укргідрометцентру.

З огляду на це температура повітря вночі буде становити:

  • в середньому по Україні +9...+14°С;
  • на півдні та південному сході країни +13...+18°С.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:

  • по Україні - до +21...+26°С;
  • на Закарпатті - до +31°С.

Прогноз погоди по Україні на 28 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю, але без опадів.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві +12...+14°С;
  • по області +9...+14°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +23...+25°С;
  • по області +21...+26°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що наприкінці серпня в Україні міліють не лише річки - які водосховища б'ють антирекорди і де води вже бракує людям.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути вересень цього року.

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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