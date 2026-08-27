Дощі відступають, а температура росте: як зміниться погода в Україні 28 серпня

Погода в Україні 28 серпня очікується з мінливою хмарністю. Дощів стане менше, а температура повітря несильно, але зросте.
Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на синоптичну ситуацію в Україні впродовж 28 серпня будуть впливати:
В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.
За даними синоптиків, завтра атмосферний фронт з Чорного моря зумовить нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди - навіть з грозами:
Погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску.
В УкрГМЦ повідомили, що вночі та вранці місцями ймовірний туман:
Вітер впродовж 28 серпня очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом вдень місцями можливі пориви 15-20 м/с:
"З північного сходу до нас продовжуватиме надходити прохолодне повітря", - розповіли спеціалісти Укргідрометцентру.
З огляду на це температура повітря вночі буде становити:
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:
По території міста Києва та Київської області погода завтра, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю, але без опадів.
Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що наприкінці серпня в Україні міліють не лише річки - які водосховища б'ють антирекорди і де води вже бракує людям.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути вересень цього року.
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