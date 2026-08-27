Дожди отступают, а температура растет: как изменится погода в Украине 28 августа

Напомним, ранее мы рассказывали, что в конце августа в Украине мелеют не только реки - какие водохранилища бьют антирекорды и где воды уже не хватает людям.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть сентябрь этого года.

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