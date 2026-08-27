Дожди отступают, а температура растет: как изменится погода в Украине 28 августа

Погода в Украине 28 августа ожидается с переменной облачностью. Дождей станет меньше, а температура воздуха несильно, но вырастет.
Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на синоптическую ситуацию в Украине в течение 28 августа будут влиять:
В целом погода ожидается с переменной облачностью.
По данным синоптиков, завтра атмосферный фронт с Черного моря обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями, кое-где - даже с грозами:
Погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления.
В УкрГМЦ сообщили, что ночью и утром местами возможен туман:
Ветер 28 августа ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Между тем днем местами возможны порывы 15-20 м/с:
"С северо-востока к нам будет продолжать поступать прохладный воздух", - рассказали специалисты Укргидрометцентра.
Учитывая это, температура воздуха ночью будет составлять:
Тем временем днем столбики термометров могут подниматься:
По территории города Киева и Киевской области погода завтра, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью, но без осадков.
Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в конце августа в Украине мелеют не только реки - какие водохранилища бьют антирекорды и где воды уже не хватает людям.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть сентябрь этого года.
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