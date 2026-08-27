Дощі відступають, а температура росте: як зміниться погода в Україні 28 серпня
Погода в Україні 28 серпня очікується з мінливою хмарністю. Дощів стане менше, а температура повітря несильно, але зросте.
Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Синоптична ситуація: 28 серпня на погоду в Україні впливатимуть атмосферний фронт із Чорного моря та поле високого тиску від антициклону (з північного напрямку).
- Дощі та грози: короткочасні опади й подекуди грози очікуються на півдні, південному сході, а вночі - у більшості центральних областей (на решті території - сухо).
- Туман і вітер: вночі та вранці місцями можливий туман у Карпатах і на Прикарпатті, а вдень на півдні та південному сході ймовірні пориви вітру 15-20 м/с.
- Температурні контрасти: вночі буде +9...+14°С (на півдні та південному сході - до +18°С), вдень по Україні +21...+26°С, а на Закарпатті повітря прогріється до +31°С.
- Столичний регіон: у Київській області 28 серпня очікується мінлива хмарність без опадів, вночі +9...+14°С (у Києві +12...+14°С), а вдень +21...+26°С (у Києві +23...+25°С).
Що буде впливати на погоду в Україні завтра
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на синоптичну ситуацію в Україні впродовж 28 серпня будуть впливати:
- атмосферний фронт із Чорного моря;
- поле високого тиску від антициклону (з північного напрямку від України).
В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.
Яким областям готуватись до дощів і гроз
За даними синоптиків, завтра атмосферний фронт з Чорного моря зумовить нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди - навіть з грозами:
- на півдні України;
- на південному-сході;
- вночі - також у більшості центральних областей.
Погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску.
Де ймовірні туман і відчутні пориви вітру
В УкрГМЦ повідомили, що вночі та вранці місцями ймовірний туман:
- у Карпатах;
- на Прикарпатті.
Вітер впродовж 28 серпня очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом вдень місцями можливі пориви 15-20 м/с:
- на півдні;
- на південному сході.
Чого чекати від температури повітря
"З північного сходу до нас продовжуватиме надходити прохолодне повітря", - розповіли спеціалісти Укргідрометцентру.
З огляду на це температура повітря вночі буде становити:
- в середньому по Україні +9...+14°С;
- на півдні та південному сході країни +13...+18°С.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:
- по Україні - до +21...+26°С;
- на Закарпатті - до +31°С.
Прогноз погоди по Україні на 28 серпня (інфографіка: РБК-Україна)
Що прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода завтра, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю, але без опадів.
Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві +12...+14°С;
- по області +9...+14°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +23...+25°С;
- по області +21...+26°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що наприкінці серпня в Україні міліють не лише річки - які водосховища б'ють антирекорди і де води вже бракує людям.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути вересень цього року.
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