Дощі відступають, а температура росте: як зміниться погода в Україні 28 серпня

Погода в Україні 28 серпня очікується з мінливою хмарністю. Дощів стане менше, а температура повітря несильно, але зросте.

Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

По території міста Києва та Київської області погода завтра, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю, але без опадів.

Прогноз погоди по Україні на 28 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть підніматись :

З огляду на це температура повітря вночі буде становити:

"З північного сходу до нас продовжуватиме надходити прохолодне повітря", - розповіли спеціалісти Укргідрометцентру.

В УкрГМЦ повідомили, що вночі та вранці місцями ймовірний туман :

Погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску.

За даними синоптиків, завтра атмосферний фронт з Чорного моря зумовить нестійку погоду з короткочасними дощами, подекуди - навіть з грозами :

В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на синоптичну ситуацію в Україні впродовж 28 серпня будуть впливати:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що наприкінці серпня в Україні міліють не лише річки - які водосховища б'ють антирекорди і де води вже бракує людям.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути вересень цього року.

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