Дожди отступают, а температура растет: как изменится погода в Украине 28 августа
Погода в Украине 28 августа ожидается с переменной облачностью. Дождей станет меньше, а температура воздуха несильно, но вырастет.
Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Синоптическая ситуация: 28 августа на погоду в Украине будут влиять атмосферный фронт с Черного моря и поле высокого давления от антициклона (с северного направления).
- Дожди и грозы: кратковременные осадки и местами грозы ожидаются на юге, юго-востоке, а ночью - в большинстве центральных областей (на остальной территории - сухо).
- Туман и ветер: ночью и утром местами возможен туман в Карпатах и на Прикарпатье, а днем на юге и юго-востоке вероятны порывы ветра 15-20 м/с.
- Температурные контрасты: ночью будет +9...+14°С (на юге и юго-востоке - до +18°С), днем по Украине +21...+26°С, а на Закарпатье воздух прогреется до +31°С.
- Столичный регион: в Киевской области 28 августа ожидается переменная облачность без осадков, ночью +9...+14°С (в Киеве +12...+14°С), а днем +21...+26°С (в Киеве +23...+25°С).
Что будет влиять на погоду в Украине завтра
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на синоптическую ситуацию в Украине в течение 28 августа будут влиять:
- атмосферный фронт с Черного моря;
- поле высокого давления от антициклона (с севера от Украины).
В целом погода ожидается с переменной облачностью.
Каким областям готовиться к дождям и грозам
По данным синоптиков, завтра атмосферный фронт с Черного моря обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями, кое-где - даже с грозами:
- на юге Украины;
- на юго-востоке;
- ночью - также в большинстве центральных областей.
Погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления.
Где вероятны туман и ощутимые порывы ветра
В УкрГМЦ сообщили, что ночью и утром местами возможен туман:
- в Карпатах;
- на Прикарпатье.
Ветер 28 августа ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Между тем днем местами возможны порывы 15-20 м/с:
- на юге;
- на юго-востоке.
Чего ждать от температуры воздуха
"С северо-востока к нам будет продолжать поступать прохладный воздух", - рассказали специалисты Укргидрометцентра.
Учитывая это, температура воздуха ночью будет составлять:
- в среднем по Украине +9...+14°С;
- на юге и юго-востоке страны +13...+18°С.
Тем временем днем столбики термометров могут подниматься:
- по Украине - до +21...+26°С;
- на Закарпатье - до +31°С.
Прогноз погоды по Украине на 28 августа (инфографика: РБК-Украина)
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода завтра, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью, но без осадков.
Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве +12...+14°С;
- по области +9...+14°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +23...+25°С;
- по области +21...+26°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в конце августа в Украине мелеют не только реки - какие водохранилища бьют антирекорды и где воды уже не хватает людям.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть сентябрь этого года.
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