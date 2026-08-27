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Дожди отступают, а температура растет: как изменится погода в Украине 28 августа

17:46 27.08.2026 Чт
3 мин
В каких областях столбики термометров могут подниматься уже до +31°С?
aimg Ирина Костенко
Дожди отступают, а температура растет: как изменится погода в Украине 28 августа Погода в Украине постепенно улучшается (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 28 августа ожидается с переменной облачностью. Дождей станет меньше, а температура воздуха несильно, но вырастет.

Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Синоптическая ситуация: 28 августа на погоду в Украине будут влиять атмосферный фронт с Черного моря и поле высокого давления от антициклона (с северного направления).
  • Дожди и грозы: кратковременные осадки и местами грозы ожидаются на юге, юго-востоке, а ночью - в большинстве центральных областей (на остальной территории - сухо).
  • Туман и ветер: ночью и утром местами возможен туман в Карпатах и на Прикарпатье, а днем на юге и юго-востоке вероятны порывы ветра 15-20 м/с.
  • Температурные контрасты: ночью будет +9...+14°С (на юге и юго-востоке - до +18°С), днем по Украине +21...+26°С, а на Закарпатье воздух прогреется до +31°С.
  • Столичный регион: в Киевской области 28 августа ожидается переменная облачность без осадков, ночью +9...+14°С (в Киеве +12...+14°С), а днем +21...+26°С (в Киеве +23...+25°С).

Что будет влиять на погоду в Украине завтра

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на синоптическую ситуацию в Украине в течение 28 августа будут влиять:

  • атмосферный фронт с Черного моря;
  • поле высокого давления от антициклона (с севера от Украины).

В целом погода ожидается с переменной облачностью.

Каким областям готовиться к дождям и грозам

По данным синоптиков, завтра атмосферный фронт с Черного моря обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями, кое-где - даже с грозами:

  • на юге Украины;
  • на юго-востоке;
  • ночью - также в большинстве центральных областей.

Погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления.

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Где вероятны туман и ощутимые порывы ветра

В УкрГМЦ сообщили, что ночью и утром местами возможен туман:

  • в Карпатах;
  • на Прикарпатье.

Ветер 28 августа ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Между тем днем местами возможны порывы 15-20 м/с:

  • на юге;
  • на юго-востоке.

Чего ждать от температуры воздуха

    "С северо-востока к нам будет продолжать поступать прохладный воздух", - рассказали специалисты Укргидрометцентра.

    Учитывая это, температура воздуха ночью будет составлять:

    • в среднем по Украине +9...+14°С;
    • на юге и юго-востоке страны +13...+18°С.

    Тем временем днем столбики термометров могут подниматься:

    • по Украине - до +21...+26°С;
    • на Закарпатье - до +31°С.

    Дожди отступают, а температура растет: как изменится погода в Украине 28 августаПрогноз погоды по Украине на 28 августа (инфографика: РБК-Украина)

    Что прогнозируют по Киеву и области

    По территории города Киева и Киевской области погода завтра, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью, но без осадков.

    Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

    Температура воздуха ночью:

    • в Киеве +12...+14°С;
    • по области +9...+14°С.

    Температура воздуха днем:

    • в Киеве +23...+25°С;
    • по области +21...+26°С.

    Напомним, ранее мы рассказывали, что в конце августа в Украине мелеют не только реки - какие водохранилища бьют антирекорды и где воды уже не хватает людям.

    Кроме того, мы объясняли, какой может быть сентябрь этого года.

    Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

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