Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Російський дрон ударив по гіпермаркету в Основ'янському районі Харкова близько опівдня 27 серпня. Є загиблий і 5 поранених, будівля зруйнована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" у Telegram, заяви начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та ДСНС України у Telegram.
Наслідки атаки по "Епіцентру" у Харкові
Наразі відомо, що загинув 40-річний чоловік, ще четверо людей були поранені.
Пожежу на місці удару загасили. Що відбувалося на місці після влучання - зафіксовано на відео.
Частина торговельного центру пошкоджена.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що це черговий відвертий теракт противника проти абсолютно цивільного об’єкта.
"На жаль, унаслідок цієї ворожої атаки загинув чоловік приблизно 40 років (дані уточнюються)", - каже він.
Поранень зазнали 25-річна жінка і 36-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес отримали жінки 26 і 58 років та 38-річний чоловік. Їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці триває ліквідація наслідків удару.
Також фото і відео "Епіцентру" після російської атаки надали рятувальники.
Відомо, що сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа на площі 300 квадратних метрів.
Рятувальники оперативно ліквідували займання.
На місці події працювали:
- підрозділи ДСНС,
- співробітники Нацполіції,
- медики,
- волонтери,
- комунальні служби міста.
Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.
Раніше РБК-Україна писало, що ворог поцілив по торговельному центру у Харкові. Є постраждалі.
Також повідомлялося, що росіяни готуються завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні.