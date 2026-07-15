Дощі відступають. Синоптик сказала, чи накриє Україну спека 16 липня

Погода в Україні 16 липня буде по-літньому теплою, а істотні дощі - малоймовірні. Хоча в деяких областях стовпчики термометрів зупиняться на дещо стриманіших позначках, ніж в інших.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне: Дощі : істотні опади в Україні впродовж 16 липня - малоймовірні.

: істотні опади в Україні впродовж 16 липня - малоймовірні. Температура : в середньому по країні очікується +25...+30°С, дещо свіжіше (+23...+27°С) може бути в Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях

: в середньому по країні очікується +25...+30°С, дещо свіжіше (+23...+27°С) може бути в Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях Погода у Києві : четвер у столиці буде теплим (вдень близько +26...+27°С) і без опадів.

: четвер у столиці буде теплим (вдень близько +26...+27°С) і без опадів. Порада: з огляду на прогноз синоптик рекомендує обирати легкий літній одяг з натуральних тканин, оскільки погода сприяє максимальному літньому комфорту.

Яку погоду принесе українцям 16 липня

Експерт нагадала, що зараз ми "стоїмо на вершині літа в сарахванчиках і нюхаємо квіточки".

"З цим фактом, як із відомою склянкою води - наполовину пуста чи наполовину повна. Одні вже бурчать, що половини літа нема, а інші радіють, що ще половина літа попереду", - зауважила Діденко.

За її словами, впродовж наступної доби - 16 липня - істотні опади в Україні малоймовірні.

Температура повітря впродовж дня очікується:

в середньому по країні +25...+30°С;

у Сумській, Харківській, Чернігівській і Полтавській областях +23...+27°С.

Особливості погоди в Україні 16 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись мешканцям Києва

За даними Діденко, у Києві погода в четвер очікується дуже тепла:

з температурою повітря близько +26...+27°С;

без істотних опадів.

Виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, найближча ніч у столиці буде навіть теплішою за попередню - близько +21°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Гріємося. Літо відзначає повноліття, ми стараємося переносити усі легкі платтячка, легковажні штани, бретельки і всілякі льони, батисти і шовки. Бажано яскраві", - підсумувала Діденко.