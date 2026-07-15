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Дожди отступают. Синоптик сказала, накроет ли Украину жара 16 июля

14:20 15.07.2026 Ср
2 мин
Середина лета возвращает украинцам тепло, но не будет ли его слишком много?
aimg Ирина Костенко
Дожди отступают. Синоптик сказала, накроет ли Украину жара 16 июля Погода в Украине в четверг будет теплой (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 16 июля будет по-летнему теплой, а существенные дожди - маловероятны. Хотя в некоторых областях столбики термометров остановятся на несколько более сдержанных отметках, чем в других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Дожди: существенные осадки в Украине в течение 16 июля - маловероятны.
  • Температура: в среднем по стране ожидается +25...+30°С, несколько свежее (+23...+27°С) может быть в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях
  • Погода в Киеве: четверг в столице будет теплым (днем около +26…+27°С) и без осадков.
  • Совет: учитывая прогноз, синоптик рекомендует выбирать легкую летнюю одежду из натуральных тканей, поскольку погода способствует максимальному летнему комфорту.

Какую погоду принесет украинцам 16 июля

Эксперт напомнила, что сейчас мы "стоим на вершине лета в сарафанчиках и нюхаем цветочки".

"С этим фактом, как с известным стаканом воды - наполовину пуст или наполовину полон. Одни уже ворчат, что половины лета нет, а другие радуются, что еще половина лета впереди", - отметила Диденко.

По ее словам, в течение следующих суток - 16 июля - существенные осадки в Украине маловероятны.

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Температура воздуха в течение дня ожидается:

  • в среднем по стране +25...+30°С;
  • в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях +23...+27°С.

Дожди отступают. Синоптик сказала, накроет ли Украину жара 16 июляОсобенности погоды в Украине 16 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться жителям Киева

По данным Диденко, в Киеве погода в четверг ожидается очень теплой:

  • с температурой воздуха около +26...+27°С;
  • без существенных осадков.

Исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице будет даже теплее предыдущей - около +21°С.

Дожди отступают. Синоптик сказала, накроет ли Украину жара 16 июляГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Греемся. Лето отмечает совершеннолетие, мы стараемся переносить все легкие платьица, легкомысленные брюки, бретельки и всяческие льны, батисты и шелка. Желательно яркие", - подытожила Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

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