Дощі відступають: як зміниться погода в Україні завтра і де прогріє до +30

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що річки України катастрофічно міліють - де вода в серпні "впала" до посухи й місячних мінімумів.

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в Україні у вересні.

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