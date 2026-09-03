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Дощі відступають: як зміниться погода в Україні завтра і де прогріє до +30

15:50 03.09.2026 Чт
2 хв
В деякі області повертаються осінні тумани
aimg Ірина Костенко
Дощі завтра ймовірні лише в окремих регіонах (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 4 вересня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою. Дощів буде відчутно менше, а тепла вдень - трішки більше.

Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де завтра ймовірні дощі та туман

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 4 вересня поле дещо підвищеного тиску зумовлюватиме погоду без опадів - у більшості областей України.

При цьому вдень п'ятниці атмосферний фронт із заходу спричинить невеликий дощ (місцями) у північно-західній частині країни (включно з Київською областю).

В цілому по Україні погода завтра очікується з мінливою хмарністю.

Вночі та вранці місцями може бути туман:

  • у північних областях;
  • у більшості західних і центральних областей.
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Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж 4 вересня переважатиме південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Хоча у Карпатах вдень ймовірні відчутні пориви вітру (до 15-20 м/с).

"На висотах над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса. Лише на півдні та південному сході країни - відчутно тепліша. Тому чекаємо й відповідну температуру", - розповіли у Укргідрометцентрі.

Так, вночі стовпчики термометрів можуть показувати:

  • в середньому по Україні +8...+14°С;
  • на півдні та південному сході +14...+19°С.

Температуру повітря вдень прогнозують таку:

  • в середньому по Україні +22...+27°С;
  • у західних областях +18...+23°С;
  • на південному сході - до +30°С.

Особливості погоди в Україні 4 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра (за даними УкрГМЦ), також очікується з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці по області прогнозують також туман.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві +12...+14°С;
  • по області +9...+14°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько +25°С;
  • по області +22...+27°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що річки України катастрофічно міліють - де вода в серпні "впала" до посухи й місячних мінімумів.

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в Україні у вересні.

Читайте також, чому домашні термометри можуть "брехати" та як вимірюють точну температуру повітря метеорологи.

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