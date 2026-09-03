Дожди отступают: как изменится погода в Украине завтра и где прогреет до +30

Погода в Украине 4 сентября ожидается неоднородная - как по осадкам, так и по температуре. Дождей будет ощутимо меньше, а тепла днем - чуточку больше.
Подробнее о прогнозе погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 4 сентября поле несколько повышенного давления будет обуславливать погоду без осадков - в большинстве областей Украины.
При этом днем пятницы атмосферный фронт с запада повлечет за собой небольшой дождь (местами) в северо-западной части страны (включая Киевскую область).
В целом по Украине погода завтра ожидается с переменной облачностью.
Ночью и утром местами может быть туман:
Ветер в течение 4 сентября будет преобладать юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Хотя в Карпатах днем вероятны ощутимые порывы ветра (до 15-20 м/с).
"На высотах над большей частью территории Украины все еще будет находиться прохладная воздушная масса. Только на юге и юго-востоке страны - ощутимо теплее. Поэтому ждем и соответствующую температуру", - рассказали в Укргидрометцентре.
Так, ночью столбики термометров могут показывать:
Температуру воздуха днем прогнозируют:
По территории города Киева и Киевской области погода завтра (по данным УкрГМЦ), также ожидается с переменной облачностью:
Ночью и утром по области прогнозируют также туман.
Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, что реки Украины катастрофически мелеют - где вода в августе "упала" до засухи и месячных минимумов.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в Украине в сентябре.
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