ua en ru
Вт, 24 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі та відлига накриють Україну: детальний прогноз на сьогодні (карти)

Україна, Вівторок 24 лютого 2026 07:00
UA EN RU
Дощі та відлига накриють Україну: детальний прогноз на сьогодні (карти) Ілюстративне фото: дощі та відлига накриють Україну сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогоді в Україні синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу та дощу, тумани і ожеледицю. Через потепління можливе танення льоду та снігу, що може ускладнити ситуацію на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Читайте також: Температурні гойдалки та шторм: якою буде погода в Україні в останній тиждень зими (карти)

Якою буде погода

За словами синоптика, 24 лютого у більшості регіонів очікується тепла погода: вночі близько нуля, вдень від 0 до +3 градусів, а на півдні та заході - до +8 градусів.

"Тиждень в Україні буде вологим. Передбачаються опади, мокрий сніг та дощ, тумани. Видимість очікується низькою", - повідомила Діденко.

25 лютого погода істотно не зміниться, а 26 лютого прогнозують невелике похолодання.

Що прогнозує Укргідрометцентр

За даними синоптиків, 24 лютого по всій території України буде хмарно. Очікуються помірні опади, місцями - ожеледь і налипання мокрого снігу.

На дорогах, крім південних регіонів, можлива ожеледиця. Вітер - західний і південно-західний, 5–10 м/с.

Температура коливатиметься від -2 до +3 градусів, а на Закарпатті та півдні - до +8 градусів.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎Берестя BO ОБЛ +2 НСЬКА асТЬ -1°...+1° р Луцьк Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua 0°_+2° тОМИя ОБЛ ОБЛАСТЬ +2°_+4 0 Воронеж Льв.в +1___- --....+ሎ. יף-__+ 1...+3 0°_+2° КиΪв Житомир Суми +4 Тернопльт ОПТЛБ 0° 0°_+2° +2°...+4 -Франкавськ Винни 0_ 0°_+2° YKPAIHA 0° 1---۰+ 東0出 -ም...ተሎ pKiB ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Полтава 0°_+2° Чернтвцй 0°_+2° ий ЛУГАНСЬКА 0°_+2° Днипро 0°_+2 МОЛДОВА МИКОЛАТВ ОБЛ 0°_+2° +3°_+5° +3° Запорижжя Луганська 00 0°_+2 •ОДЕСЬКА ОБЛА Донецийкой aIB РУМУНИя ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ 0°_+2° Одеса ОБЛАСТЬ Картографичнй дани AT «<BiikoM" Ростов-на- 45%Пи- Бухарест АВТОНЯ PEC КРУА +3_+1 +5...+7° Севастополь Краснодар‎»‎‎

Погода у Києві

У Києві та області 24 лютого очікуються мокрий сніг і дощ, а також туман. Температура повітря - близько 0 градусів вночі та від +1 до +3 градусів вдень.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах - оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

Є ризик підтоплень через танення снігу

Через відлигу та сніготанення з 24 по 26 лютого можливе підвищення рівня води у річках у низці областей.

Йдеться про басейн Південного Бугу, а також річки у Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Київській та Житомирській областях.

У деяких районах можливі підтоплення заплав і окремих вулиць, зокрема у Кропивницькому. Частині територій присвоєно помаранчевий рівень небезпеки.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя воЛИнсБКА O6NACT6 ОБЛАСТЬ Черн Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua ИРСЬКА АСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Воронеж Житомир КиΪв Суми Тернопиль бАСТЬ Ужи Ужюрод В.нницЯ KPAIHA Полтава Xapkie ХАРКАВСЬКА ОбЛАСТЬ Чернивц Кропивницький кий ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА Мапа на Мапана23.02 23.02 МИКОЛАЕВСКО KA БЛАСТЬ Луганськй Запорижжя ГдесЬКа СЬКА оБАсТЬ сТь 06 Донецьк Миг лаΪв ЗАПОРИЗЬКА ОбЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картограф.чни дан. AT «BiaikoM» Ростов-на-До FuYanart АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРИМ. Севастополь Краснодар»

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Новий теракт після Львова. У Миколаєві на АЗС вибухом поранено поліцейських: всі деталі
Новий теракт після Львова. У Миколаєві на АЗС вибухом поранено поліцейських: всі деталі
Аналітика
Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади