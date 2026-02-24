ua en ru
Дожди и оттепель накроют Украину: подробный прогноз на сегодня (карты)

Украина, Вторник 24 февраля 2026 07:00
Дожди и оттепель накроют Украину: подробный прогноз на сегодня (карты) Иллюстративное фото: дожди и оттепель накроют Украину сегодня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня в Украине синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, туманы и гололедицу. Из-за потепления возможно таяние льда и снега, что может осложнить ситуацию на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также: Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты)

Какой будет погода

По словам синоптика, 24 февраля в большинстве регионов ожидается теплая погода: ночью около нуля, днем от 0 до +3 градусов, а на юге и западе - до +8 градусов.

"Неделя в Украине будет влажной. Предполагаются осадки, мокрый снег и дождь, туманы. Видимость ожидается низкой", - сообщила Диденко.

25 февраля погода существенно не изменится, а 26 февраля прогнозируют небольшое похолодание.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

По данным синоптиков, 24 февраля по всей территории Украины будет облачно. Ожидаются умеренные осадки, местами - гололед и налипание мокрого снега.

На дорогах, кроме южных регионов, возможна гололедица. Ветер - западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, а на Закарпатье и юге - до +8 градусов.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎Берестя BO ОБЛ +2 НСЬКА асТЬ -1°...+1° р Луцьк Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua 0°_+2° тОМИя ОБЛ ОБЛАСТЬ +2°_+4 0 Воронеж Льв.в +1___- --....+ሎ. יף-__+ 1...+3 0°_+2° КиΪв Житомир Суми +4 Тернопльт ОПТЛБ 0° 0°_+2° +2°...+4 -Франкавськ Винни 0_ 0°_+2° YKPAIHA 0° 1---۰+ 東0出 -ም...ተሎ pKiB ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Полтава 0°_+2° Чернтвцй 0°_+2° ий ЛУГАНСЬКА 0°_+2° Днипро 0°_+2 МОЛДОВА МИКОЛАТВ ОБЛ 0°_+2° +3°_+5° +3° Запорижжя Луганська 00 0°_+2 •ОДЕСЬКА ОБЛА Донецийкой aIB РУМУНИя ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ 0°_+2° Одеса ОБЛАСТЬ Картографичнй дани AT «<BiikoM" Ростов-на- 45%Пи- Бухарест АВТОНЯ PEC КРУА +3_+1 +5...+7° Севастополь Краснодар‎»‎‎

Погода в Киеве

В Киеве и области 24 февраля ожидаются мокрый снег и дождь, а также туман. Температура воздуха - около 0 градусов ночью и от +1 до +3 градусов днем.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах - объявлен I уровень опасности (желтый). Погодные условия могут осложнить движение транспорта.

Есть риск подтоплений из-за таяния снега

Из-за оттепели и снеготаяния с 24 по 26 февраля возможно повышение уровня воды в реках в ряде областей.

Речь идет о бассейне Южного Буга, а также реках в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Киевской и Житомирской областях.

В некоторых районах возможны подтопления пойм и отдельных улиц, в частности в Кропивницком. Части территорий присвоен оранжевый уровень опасности.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя воЛИнсБКА O6NACT6 ОБЛАСТЬ Черн Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua ИРСЬКА АСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Воронеж Житомир КиΪв Суми Тернопиль бАСТЬ Ужи Ужюрод В.нницЯ KPAIHA Полтава Xapkie ХАРКАВСЬКА ОбЛАСТЬ Чернивц Кропивницький кий ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА Мапа на Мапана23.02 23.02 МИКОЛАЕВСКО KA БЛАСТЬ Луганськй Запорижжя ГдесЬКа СЬКА оБАсТЬ сТь 06 Донецьк Миг лаΪв ЗАПОРИЗЬКА ОбЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картограф.чни дан. AT «BiaikoM» Ростов-на-До FuYanart АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРИМ. Севастополь Краснодар»

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику февраля и рассказал, какой в целом ожидается погода в последний месяц зимы.

