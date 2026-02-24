Дожди и оттепель накроют Украину: подробный прогноз на сегодня (карты)
Сегодня в Украине синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, туманы и гололедицу. Из-за потепления возможно таяние льда и снега, что может осложнить ситуацию на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.
Какой будет погода
По словам синоптика, 24 февраля в большинстве регионов ожидается теплая погода: ночью около нуля, днем от 0 до +3 градусов, а на юге и западе - до +8 градусов.
"Неделя в Украине будет влажной. Предполагаются осадки, мокрый снег и дождь, туманы. Видимость ожидается низкой", - сообщила Диденко.
25 февраля погода существенно не изменится, а 26 февраля прогнозируют небольшое похолодание.
Что прогнозирует Укргидрометцентр
По данным синоптиков, 24 февраля по всей территории Украины будет облачно. Ожидаются умеренные осадки, местами - гололед и налипание мокрого снега.
На дорогах, кроме южных регионов, возможна гололедица. Ветер - западный и юго-западный, 5-10 м/с.
Температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, а на Закарпатье и юге - до +8 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве и области 24 февраля ожидаются мокрый снег и дождь, а также туман. Температура воздуха - около 0 градусов ночью и от +1 до +3 градусов днем.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах - объявлен I уровень опасности (желтый). Погодные условия могут осложнить движение транспорта.
Есть риск подтоплений из-за таяния снега
Из-за оттепели и снеготаяния с 24 по 26 февраля возможно повышение уровня воды в реках в ряде областей.
Речь идет о бассейне Южного Буга, а также реках в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Киевской и Житомирской областях.
В некоторых районах возможны подтопления пойм и отдельных улиц, в частности в Кропивницком. Части территорий присвоен оранжевый уровень опасности.
