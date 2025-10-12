ua en ru
Дощі та туман накриють Україну: якою сьогодні буде погода

Неділя 12 жовтня 2025 07:00
Дощі та туман накриють Україну: якою сьогодні буде погода Фото: Україну накриють дощі та туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

У Києві та області сьогодні, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.в Facebook.

Прогноз погоди

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 5-10°, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9°, вдень 12-14°.

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. На заході та півдні країни невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті 12-17°.

Нагадаємо, впродовж вихідних східна частина Європи опиниться у зоні дії циклонів та атмосферних фронтів.

Раніше рятувальники попередили українців про суттєву негоду в Карпатах і звернулися до туристів із важливим проханням.

Тим часом ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

