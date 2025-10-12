Дощі та туман накриють Україну: якою сьогодні буде погода

У Києві та області сьогодні, 12 жовтня, хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.в Facebook.

Прогноз погоди Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 5-10°, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9°, вдень 12-14°. Прогноз погоди в Україні Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. На заході та півдні країни невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті 12-17°.